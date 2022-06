Il viaggio di nozze è uno dei momenti più attesi dai novelli sposi, un momento magico, dove il romanticismo e le attenzioni reciproche non mancano ma che in termini economici è parecchio dispendioso e spesso rinunciabile. Ecco perché in questo articolo andremo a vedere le mete più economiche per partire senza spendere un capitale.

Quanto si spende per un viaggio di nozze?

I più formali lo chiamano viaggio di nozze ma chi ha un animo romantico e sdolcinato preferisce usare l’appellativo “luna di miele”. Per definirsi tale dovrebbe durare in media 15 giorni e le destinazioni privilegiate sono quelle lontane, ma nulla vieta agli sposini di rimanere più vicini a casa e dedicarsi comunque a una sana e profonda intimità in un luogo ancora inesplorato.

Sebbene le destinazioni oltreoceano siano sempre le più gettonate, non tutti i novelli sposi dispongono di somme così alte e perciò, preferiscono ridimensionare le loro aspettative. Accorciandone la durata o modificando il pacchetto pensato apposta per loro, ciò che importa è che si rispetti il budget prefissato senza dover rinunciare al comfort e senza dover pregiudicare il senso di questo momento speciale.

Poiché in questa vacanza ci si vuole dedicare esclusivamente al benessere e alla condivisione di momenti magici e unici senza farsi mancare nulla, il costo medio sostenuto si aggira intorno ai 3.000/5.000 euro a coppia.

Per ovviare a questo dispendio, la scelta più ovvia ricade sulle mete più economiche ma non per questo meno affascinanti di quelle esotiche situate nel cuore dell’Oceano.

Se si pensa al viaggio di nozze come a un meritato momento di pausa dopo le fatiche dei preparativi del matrimonio, non è fondamentale doversi allontanare così tanto da casa.

Basterà trovare un posticino dove poter costruire nuovi ricordi, dedicarsi l’uno all’altra e godersi la reciproca compagnia prima di dover tornare e affrontare la quotidianità di tutti i giorni.

Viaggi di nozze economici all'Estero: le destinazioni

Il mondo è un posto così vasto da visitare che neppure i viaggiatori più impavidi e scalmanati possono dire di averlo visto tutto. Provate quindi, a immaginare cosa sia per due novelli sposi dover scegliere tra i mille luoghi che questo offre specialmente quando si hanno a disposizione due settimane di riposo, lontano da famiglia e lavoro.

La prima cosa che può venire in mente è fare la valigia e partire per l’Estero ma sfortunatamente, non per tutti è possibile mettere mano al portafoglio senza dover porsi un limite.

Ecco spiegato il motivo secondo per cui risulta necessario capire quali siano effettivamente le mete più economiche, ossia quelle non tanto blasonate e nemmeno troppo dispendiose ma comunque molto interessanti da visitare.

Tra quelle consigliabili nei periodi estivi spicca fra tutte Malta, l’arcipelago situato tra la Sicilia e la costa del Nord Africa nonché una delle località turistiche più famose per la cultura e lo svago.

Con soli 1.500€ a coppia è possibile soggiornarci senza farsi mancare l’esperienza di una città che ha molto da dare: spiagge dorate e acqua cristallina per gli amanti dell’abbronzatura, ottimi ristoranti e prodotti locali irresistibili, festival, teatri, club e locali per la vita notturna, immersioni subacquee e sport d’acqua per i più temerari e infine tantissimi siti storici di notevole bellezza.

A seguirla un altro arcipelago molto noto, quello delle Canarie.

Sempre con 1.500€ a coppia si può prenotare volo A/R, una settimana in hotel a 3 stelle e comunque godere di una vacanza straordinaria all’insegna del divertimento e dello sport.

Qui si può visitare Fuerteventura e approcciarsi al surf oppure spostarsi a Tenerife e godere della bellezza del paesaggio naturale incontaminato che posiziona colline verdi accanto al mare cristallino e alla sabbia bianca.

Rimanendo in tema di origini spagnole, anche il Portogallo è un’ottima meta economica perché con poco più di 1.600€ a coppia offre ai suoi visitatori esperienze memorabili come la visita alla zona sud dell’Algarve, dove le grotte rocciose nascondono lingue di sabbia piuttosto pittoresche.

Indimenticabile poi la visita a Lisbona con il castello a conquistarne il punto più alto e i quartieri a colorare le strade della città, oppure l’atmosfera singolare di Porto e del suo vino che ancora fa innamorare.

Decisamente più nordica la città di Dublino che con 1.700€ a coppia accoglie i novelli sposi nel mese primaverile grazie al clima temperato e alle precipitazioni non troppo abbondanti.

Apprezzata dai giovani e dagli adulti, questa meta ha un’eleganza particolare dovuta alle maestose cattedrali e ai college universitari in edifici storici ma il quartiere di Temple Bar si presta bene per cene veloci e una buona birra fresca accompagnata dalla gentilezza e dalla scioltezza dei cittadini.

Spostandosi più verso est troviamo la Croazia, meta non troppo pretenziosa ma decisamente abbordabile per chi desidera fare turismo balneare mentre il Marocco (decisamente più a sud) è il luogo perfetto per una luna di miele in pieno stile arabeggiante.

Sebbene nel paragrafo precedente si fosse detto che le mete lontane sono troppo lussuose per una coppia di sposini che non può permettersi di spendere molto, esistono delle alternative interessanti come, ad esempio:

Indonesia (1.100€ a coppia)

Helsinki (2.200€ a coppia)

Seychelles (2.500€ a coppia)

Montreal (2.500€ a coppia)

India ( 2.715€ a coppia)

Vermont (2.800€ a coppia)

Tulum (3.000€ a coppia)

Honduras (3.500€ a coppia)

Fino ad arrivare alla Thailandia, il cui prezzo finale può variare dai 3.000 ai 6.000 euro.

Viaggio di nozze low cost in Italia

Per trascorrere un bel viaggio di nozze all’insegna dell’intimità, della scoperta e del divertimento non è indispensabile allontanarsi più di tanto da casa perché anche l’Italia offre mete economiche davvero uniche nel loro genere.

Basti pensare che ogni Regione è diversa a modo suo e che la grande varietà dei luoghi si adatta a ogni preferenza. Tra le mete economiche migliori in cui trascorrere la propria luna di miele si annoverano:

le Langhe: territorio del basso Piemonte ricco di borghi pittoreschi come quello di Neive, Barolo, Monforte d’Alba e Coazzolo.

le Dolomiti: in Trentino Alto Adige dove gli chalet di montagna sono pronti ad accogliere la coppia in un’atmosfera rilassante e rigenerante.

il Lago di Garda: costellato di borghi tipici come Malcesine, Sirmione, Desenzano del Garda e Riva del Garda.

la Val d’Orcia: i paesaggi toscani sembrano uscire da un dipinto a olio e la bellezza della Maremma e della Val di Chiana richiama a sé i borghi più famosi come Volterra e San Gimignano.

Perugia

Matera: la 3a città più antica del mondo con i suoi sassi che sono il connubio perfetto tra agglomerato urbano e natura per poi tuffarsi nel mare di Marina di Pisticci, distante solo 50 km.

la Costiera Amalfitana: regala un’atmosfera di altri tempi con il borgo di Capri e le terrazze a picco sui Faraglioni.

Palermo e Siracusa

Cagliari: ricca di storia e spiagge bellissime.

Come risparmiare sul viaggio di nozze

Se finora abbiamo visto quale sono le mete più economiche per una luna di miele in Italia e all’Estero, ora bisogna dedicarci a come fare per risparmiare il più possibile.

Senza dubbio il primo punto è stato ampiamente approfondito: scegliere una meta vicina che sia raggiungibile senza prendere l’aereo è già di per sé un risparmio.

Scegliere le mete meno classiche inoltre, può aiutare e non è detto che perché non siano tanto visitate debbano per forza essere meno suggestive.

Fondamentali per spendere poco sono il periodo e il giorno di partenza.

Meglio prenotare in bassa stagione, dove si è sicuri di non trovare un grande afflusso di turisti e partire in un giorno infrasettimanale invece che nel week end.

Per quanto riguarda le offerte, bisogna sfruttare al massimo quelle che vengono proposte proprio per il fatto che sono temporanee e tarate per due persone, pensate nei minimi dettagli e spesso all inclusive.

Organizzare l'itinerario preventivamente infatti, può assicurare una vacanza ben organizzata e anche molto economica visto che prima di prenota e meno si spende!

Anche se in molti preferiscono fare tutto da sé, se non si è molto pratici nell’organizzazione occorre rivolgersi a un’agenzia di viaggio dove si trovano sicuramente persone più preparate che sanno dare consigli e valutare la migliore alternativa per noi.

Quando si è giunti a destinazione, invece di mangiare nei ristoranti tutti i giorni è consigliabile preferire il pranzo al sacco da poter consumare dove e quando si vuole, in modo tale da spendere i soldi in altro modo, magari nelle offerte attive nel paese che si andrà a visitare.

Scrivendo una lista di ciò che si vuole vedere una volta arrivati, sarà più facile non sforare il budget prefissato e al momento della prenotazione si saprà a quale attrazione dare la precedenza e quale lasciare per la prossima volta.

Qualora il giorno del matrimonio si sia avuta la fortuna di ricevere una bella somma nella busta regalo, allora ci si potrà concedere qualche sfizio in più e godersi questo momento speciale insieme alla propria metà in modo diverso da come lo si era immaginato.