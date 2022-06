L’isola di Santorini è senza dubbio il gioiello più prezioso del Mar Egeo. Con le sue casette a cubo arroccate in cima alla scogliera e i tetti blu acceso a richiamare il colore dell’acqua e del cielo, è così pittoresca da sembrare un dipinto. Una destinazione perfetta per le vacanze estive e una continua sorpresa per chi gode dalla bellezza dei suoi scorci. Tra le isole della Grecia non è la più economica, un viaggio quindi costerà più di visitare Mykonos e Zante, ed è quindi bene sapere quanti soldi portare con sé. Vediamo quando costa visitarla e cenare in uno dei ristoranti tipici.

Qual è il periodo migliore per andare a Santorini?

Vedere l’isola di Santorini di persona è tutt’altra cosa che vederla sullo salvaschermo del proprio computer. Eppure, è proprio così che appare quando decidiamo di visitarla: un ammasso di casette cubiche tutte bianche e apparentemente uguali, con i tetti a cupola blu e tantissimi grovigli di fiori rossi che risalgono le scale esterne e si impossessano delle pareti degli edifici antichi.

Le vie, fatte di ciottoli e pietre ruvide, attraversano il paese fino ad arrivare alle spiagge in pietra vulcanica dalle quali è possibile osservare uno dei tramonti più romantici di sempre.

Situata a metà strada tra Atene e Creta, questo gioiello del Mar Egeo si aggiudica il titolo di destinazione per eccellenza da tutti quei turisti che, per quanto la visitino di frequente, non smettono mai d'innamorarsene come la prima volta. La bellezza del suo paesaggio, le viste mozzafiato sulla caldera (eruzione vulcanica avvenuta 10.000 anni fa), le formazioni rocciose che cadono a picco sul mare sono solo alcuni degli elementi che la rendono unica nel suo genere ma tanto bastano per attirare milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Sebbene Santorini abbia un successo non da poco nel settore turistico e i prezzi dei suoi hotel tocchino le stelle, rimane tutt’oggi la meta ideale per una vacanza da sogno oltre a essere la sosta perfetta per chi viaggia in crociera.

Rispetto ad altre isole greche, l’afflusso di turisti in questa località non cessa mai di aumentare e dunque, per poterla visitare con calma senza dover spendere una fortuna è consigliabile prenotare con largo anticipo.

Il periodo migliore per andare a Santorini è la primavera, più precisamente da aprile a inizio giugno oppure la prima metà d’autunno durante la quale le temperature sono ancora buone e il mare non è per niente freddo.

Essendo la più meridionale delle isole Cicladi presenta un clima mediterraneo caratterizzato da inverni miti ed estati calde e la temperatura media va da 12°C a gennaio/febbraio a 26.5°C a luglio/agosto.

Le piogge si concentrano maggiormente in autunno e in inverno, per poi scomparire quasi del tutto in primavera e diventare rare durante il periodo estivo.

Sebbene la bella stagione offra venti piacevoli e giornate soleggiate, sorprendentemente c’è chi preferisce visitare l’isola in inverno. Logicamente, il tuffo in mare e le passeggiate all’aperto non saranno tanto piacevoli in questo periodo dell’anno e quindi, oltre a passare una vacanza bella fresca si andrebbe a perdere il senso di un’isola che nella bella stagione ha molto da offrire.

Cosa fare a Santorini spendendo poco

Non ci sono altre isole nel Mediterraneo e nemmeno nel resto dei mari di tutto il mondo che somiglino anche solo lontanamente alla bellissima Santorini. Le rocce brune del cratere vulcanico della caldera, gli scogli a strapiombo nel profondo mare blu e il villaggio che guarda l’orizzonte baciato dal sole, sono tutti dettagli che contribuiscono a renderla un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

E se da fuori già sembra l’ottava meraviglia del mondo, anche una volta messi i piedi a terra non smette d'incantare. Tra le cose più belle da vedere e anche le più economiche da fare durante il soggiorno sicuramente vale la pena ricordare la visita alle due città più importanti, entrambe visitabili in una delle passeggiate più suggestive e spettacolari della Grecia.

Partendo a piedi dal capoluogo Fira è possibile arrivare fino a Oia, il paese più a nord dell’isola.

Lungo tutto il tragitto si possono ammirare le bellezze del paesaggio incontaminato, le barche dei pescatori ormeggiate ai porticcioli e qualche commerciante di ritorno con il suo asinello carico di tessuti e prodotti tipici. Percorrendo il sentiero per il promontorio di Skaros potrete giungere fino alla caldera ed entrare nel vivo della Santorini antica. Proseguendo, una volta giunti a Oia si possono risalire le torri del castello veneziano e salutare il sole che sta tramontando appena dietro all’isola di Folegrados.

Per coloro che amano la storia, sarà utile sapere che Santorini ospita il sito archeologico più importante dell’Egeo: l’Akrotiri.

Questo insieme di rovine coperte da un’infrastruttura di cemento, legno e acciaio lascia decisamente a bocca aperta e il costo per visitarla arriva appena ai 12€. Un altro posto da visitare è il Museo archeologico di Fira dove sono conservati numerosi reperti ritrovati durante la stagione degli scavi (affreschi, rappresentazioni di donne e animali colorati fino ad arrivare a monili di grande pregio).

Per chi vuole cambiare prospettiva e assaporare le origini dell’isola allora deve assolutamente prendere parte all’escursione guidata alla scoperta delle isolette di Nea Kameni e Palea Kameni che si trovano proprio all’interno del cratere sprofondato.

Le fumarole e le zaffate di zolfo donano all’esperienza un tocco decisamente suggestivo e i racconti di come la civiltà minoica giunse alla fine per far nascere il mito di Atlantide è davvero straordinaria.

Visto che camminare è il modo più economico per girare l’isola, sicuramente non si potrà perdere l’occasione di smarrire il senso dell’orientamento e scoprire i borghi più tipici di Santorini. Se durante il giorno le vie sono costellate di negoziati di souvenir e locali in cui fermarsi a bere qualcosa di dissetante, la sera (dopo le 23) l’isola si trasforma in un parco divertimenti dove i locali fanno ballare fino a notte inoltrata.

Essendo un posto privo della tipica sabbia dorata e dei grandi stabilimenti ai quali si è abituati, Santorini potrebbe deludere un po’ chi sceglie di visitarla esclusivamente per le sue spiagge. Detto questo, ci sono comunque delle zone balneari belle da vedere come Kamari e Perissa o ancora Vlychada e Coloumbos.

In alternativa nulla vieta di stare a mollo in una delle tante piscine di lusso degli hotel e degli appartamenti messi a disposizione dei viaggiatori.

Quanto costa una cena a Santorini

Quando si pensa alla Grecia in termini culinari viene naturale immaginarsi seduti in qualche ristorante tipico, magari al lume di candela mentre le onde del mare si infrangono dolcemente sul porticciolo e l’aria della sera spazza via la calura del giorno.

A Santorini questa atmosfera non manca di certo e sebbene i prezzi delle taverne e dei ristoranti possano essere un po’ più alti del normale, esistono molte realtà a Fira che possono far spendere davvero poco per una cena.

Solitamente, il prezzo di partenza in un ristorante poco costoso nel mese di giugno si aggira intorno ai 20€ a persona mentre, in locali lussuosi con vista sul mare, può salire fino a 50€.

Niente di così impressionante considerando il posto in cui si sta cenando e il panorama al quale si assiste tra un boccone e l’altro.

Per facilitare la scelta, ecco una lista dei ristoranti più economici a Fira:

Naoussa Restaurant

Ristorante Pizzeria Cesare

Mama’s House Fira

To Ouzeri Restaurant

Pelican Kipos Restaurant & Wine Bar

Parea Taver

Ristornate e Pizzeria Tabasco

I migliori ristoranti che offrono menu prezzi davvero vantaggiosi a Oia sono:

Petros Restaurant

Santorini Mou Tavern

Dimitris Ammoudi Tavern

Pitogyros Resaturant

Nella zona balneare di Santorini è giusto ricordare il ristorante To Pinakio che propone una gustosissima cucina greca e alla cena affianca sempre un sottofondo musicale dal vivo.

La Trattoria Pizzeria Sabbia Nera invece, presenta uno stile più moderno e italianizzato anche se non manca di offrire ai propri ospiti i piatti tipici greci a una spesa massima di 25/30€.

Poiché la cucina greca si basa sulla dieta mediterranea, le tradizioni gastronomiche sembrano somigliare molto a quella italiana, seppur con qualche differenza sostanziale.

Uno dei piatti più prelibati è la zuppa di cipolle, una crema talmente ricca di sapore da dover per forza essere accompagnata da qualche crostone di pane gigante.

Che dire poi dei Domatokeftedes, le polpette di pomodori arricchite con menta tritata e cipolla accompagnate dall’inimitabile salsa Tzatziki fatta con yogurt greco, cetriolo e aglio.

Per gli amanti dei dolci non possono mancare i Loukoumades (frittelle dolci di derivazione turca ricoperte di miele, cannella e noci tritate) oppure gli arachidi ricoperti di sesamo e zucchero.

E se proprio si vuole entrare nello spirito della tradizione di Santorini non si può dire di no a un bicchiere di Ouzo, il liquore greco ad alta gradazione che viene servito rigorosamente senza ghiaccio.

I locali migliori dove bere un cocktail a Santorini

Prima o dopo cena ci sta sempre un bel cocktail fresco da sorseggiare in compagnia degli amici, mentre ci si gode una serata tranquilla o mentre si pensa a come scatenarsi ad un'ora più tarda.

Tra i locali migliori in cui consumare un delizioso nettare fruttato e ballare sotto le stelle spicca fra tutti il Tango Bar, leggendario per le feste della luna piena dove l'atmosfera raggiunge il suo massimo.

Di pari bellezza anche il Theros Wave Bar situato sulla spiaggia o il popolare Due Fratelli aperto ormai da diversi decenni.

Un locale decisamente concettuale potrebbe essere il MoMix Bar dove il gusto e le molecole prendono il comando e i bartender creano cocktail assolutamente incredibili e ricercati.

Aperto 24/24h l'Hassapiko che non manca mai di accogliere i turisti dal caffé del mattino all'aperitivo serale.

Il costo di un cocktail in uno di questi bar dipende dalla preparazione e dalla tipologia di ingredienti contenuti al suo interno ma, se volete allargarvi e bere un whisky preparatevi a sborsare circa 20€ a bicchiere. Il costo dell'alcol in quest'isola è di molto superiore a quello in Italia!