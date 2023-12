Il video di Natale 2023 della Polizia di Stato è ambientato in una location incredibile

Conosciuta come "la città che muore", il nuovo video di Natale della Polizia di Stato è davvero suggestivo (e merita un'occhiata).

Una location suggestiva fa da sfondo al video della Polizia di Stato per il Natale 2023: ecco perché merita di essere visto.

Il nuovo video di Natale della Polizia di Stato

Per gli auguri di Natale 2023, la Polizia di Stato ha scelto Civita di Bagnoregio (VT) come set del nuovo video. Conosciuta come “la città che muore”, è uno dei borghi più belli d’Italia che merita di essere protetto, salvaguardato e visitato.

A recitare sono volontari che vestono i panni di attori: il video è un inno alla gioia del Natale, fatto di unione e condivisione. La storia narra l'incontro tra persone con cammini di vita differenti, che tuttavia si riconoscono e si ritrovano nella stessa casa.

Il video diventa così metafora di qualcosa di più grande, per cui talvolta è sufficiente girare l'angolo o cambiare prospettiva per incontrare l'altro e incrociare destini nuovi.

In soli 75 secondi, il video della Polizia di Stato si fa portavoce di un amore universale e invita a farsi sorprendere dalla bellezza di ciò che ci circonda, incantandosi con stupore davanti ai piccoli gesti e incrociando con gioia lo sguardo degli altri.

Civita di Bagnoregio, perché è soprannominata "la città che muore"? Svelato il motivo

Rientra a pieno titolo nella lista dei borghi più belli d'Italia, Civita di Bagnoregio si trova in provincia di Viterbo, al confine tra Lazio e Umbria. Molti la conoscono per il suo soprannome, “la città che muore”. Ma sai il motivo?

La sua posizione erta su un colle tufaceo rende il borgo, sfortunatamente, esposto all'erosione che subisce costantemente da vento e pioggia.