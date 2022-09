Il tanto atteso appuntamento dell'autunno finalmente riparte: il villaggio delle zucche. Dopo il successo delle due precedenti edizioni si prospetta un nuovo evento ricco di sorprese che porterà i visitatori a scoprire le meraviglie del giardino dove cresce questa deliziosa verdura. Il Pumpkin Patch è il progetto nato su ispirazione statunitense che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, approdando anche in Italia: una distesa di campo piena di zucche dalle più svariate forme e dai più differenti colori ravvivano l'atmosfera autunnale.

Tra le attesissime novità di quest'anno sicuramente la presenza della mascotte Mr Pump, protagonista anche di un fumetto green che è pronto ad assicurare tanto divertimento.



In caso di pioggia? Niente paura. L'importante è attrezzarsi con il giusto equipaggiamento: stivali di gomma, impermeabili, ombrelli per grandi e piccini.

"Puravida Farm" il villaggio delle zucche: dove si trova e cosa prevede l'evento

Il villaggio delle zucche in Italia si trova a San Martino Siccomario in Via Piemonte, località la Lancasa, a soli 10 km da Pavia in un gigantesco parco di 35000 metri quadrati circondato da una natura incontaminata e dagli animali della fattoria didattica: conigli, galline, pecore, e anche animali speciali e rari che faranno visita al villaggio in esclusiva per i visitatori.

A San Martino Siccomario il villaggio delle zucche nasce dalla tradizione americana che ha poi spopolato nel corso degli anni e adesso rivive anche in Italia. L'iniziativa, che è nata 2 anni fa, ha reso possibile passeggiare per i campi pieni di zucche, avere la possibilità di sceglierne una o più e portarle a casa per poi decorarle tutti insieme. Un'attività che diverte proprio tutti, adulti e bambini e che lascia libero sfogo alla creatività.

Quest'anno poi il divertimento continua al Puravida Farm con la mitica mascotte Mister Pump che con animazione, giochi e balli renderà la giornata più allegra e divertente.



Come partecipare: date, orari e biglietti

L'apertura è prevista per sabato 17 settembre ed ogni weekend vedrà l'alternarsi di diverse iniziative.

Il Welcome to the Farm di sabato 17 settembre e domenica 18 settembre è pieno di attività da poter svolgere: la pigiatura dell'uva, la sfilata dei trattori d'epoca, la visita degli animali ed in particolare l'incontro con i teneri alpaca, gli animali super morbidi del Sudamerica.

Inoltre sono previsti laboratori didattici durante tutta la giornata. Pennelli e colori serviranno per partecipare alla nuovissima pittura del sasso, iniziativa nata da "Un sasso per un sorriso" di Heidi Aelling che consiste nel dipingere i sassi da donare poi alle persone sconosciute per strada. Ha l'obiettivo di tingere di colori e di sorrisi le strade, in questo modo i sassi colorati all'interno del villaggio delle zucche potranno poi essere portati con sé e lasciati nelle zone in cui ciascuno abita per poter regalare un sorriso a chi li trova.



Sabato 24 e domenica 25 settembre invece dalle 10:30 alle 19 è prevista la Trebbiatura di una volta e quindi poter assistere alla trebbiatura del mais e svolgere numerosi giochi con i sacchi del mais, giocare e fare laboratori per decorare le zucche, cavalcare pony, godersi la sfilata dei trattori di epoche diverse, divertirsi a saltare sui gonfiabili o guidare i trattori baby elettrici o a pedali, giocare con gli animali della fattoria, fare un giro in pedalò sulla Lanca, o perfino sfidare un labirinto per arrivare al castello del drago.

Ecco gli eventi per ciascun weekend:

1 e 2 Ottobre 2022, Il Medio Evo e i rapaci

8 e 9 Ottobre 2022, Coloriamoci d’Autunno

15 e 16 Ottobre 2022, Nel regno fantastico della magia

22 e 23 Ottobre 2022, Pecore al pascolo

29, 30, 31 Ottobre e 1 Novembre 2022, Halloween

5 e 6 Novembre 2022, Castagne e vin brulé



É possibile acquistare i biglietti cliccando qui. I bambini nati tra il 2019 e il 2022 entrano gratis. Chi raggiunge il luogo con la macchina può usufruire del parcheggio custodito al costo di 2 euro.