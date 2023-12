Da Miley Cyrus a LeBron James, ecco i 10 vip che fanno più beneficenza

Quali sono i vip che fanno più beneficenza nel mondo? Il caso di Chiara Ferragni e Balocco infiamma le polemiche, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono moltissimi personaggi dello spettacolo che hanno fondato associazioni e organizzazioni benefiche per devolvere una parte dei loro compensi alle persone economicamente più svantaggiate.

Da Bill Gates a Miley Cyrus fino ai membri dell'ex band degli One Direction, ecco la classifica dei 10 vip che fanno più beneficenza al mondo.

I 10 vip che fanno più beneficenza

Al decimo posto della classifica troviamo l'ex Presidente degli Stati Uniti Barak Obama insieme alla moglie Michelle: la coppia ha fondato nel 2014 la Obama Foundation, grazie alla quale nel corso della presidenza hanno donato oltre 1 milione di dollari (quasi 900.000 euro) in beneficenza, sostenendo cause dedicate ai bambini.

Lumos è invece l'associazione no profit creata da J.K..Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter (nono posto), che si pone come primario obiettivo quello di aiutare milioni di bambini che si trovano negli orfanotrofi a trovare una famiglia.

Ottavo posto per Harry Styles, il cantante degli ex One Direction, che ha deciso di donare una parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti e del merchandising in beneficenza raccogliendo circa 1,2 milioni di dollari.

Settimo posto per LeBron James: la star Nba ha deciso di accompagnare economicamente e sostenere i bambini di terza e quarta elementare nel loro percorso scolastico, fino alla laurea. La sua associazione (LeBron James Family Foundation) ha recentemente inaugurato il progetto "I Promise School".

Sesto posto per Oprah Winfrey, che oltre a fondare la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Sud Africa, ha donato circa 400 milioni nella sua carriera in favore di diversi enti e associazioni benefiche.

I 5 vip che fanno più beneficenza

Entriamo nella top 5 della classifica e troviamo Bill Gates: il fondatore di Microsoft e la moglie hanno creato una fondazione con lo scopo di creare un mondo più sano, civilizzato ed economicamente fiorente: ad oggi hanno donato quasi 50 miliardi di dollari (pari a 43,3 miliardi di euro).

E saliamo al quarto posto, dove troviamo Miley Cyrus, la cantante che nel 2014 ha fondato la Happy Hippie Foundation, con l'obiettivo di aiutare i senzatetto, i giovani della comunità gay e altre persone vulnerabili. Grazie alle donazioni, avrebbe fornito, nei primi due anni, 40.000 pasti, 20.000 snack e 40.000 paia di calzini e biancheria intima ai piccoli homeless.

Terzo posto per Shonda Rhimes, la produttrice televisiva che ha fondato la Rhimes Family Foundation, un ente benefico che ha come obiettivo quello di aiutare la comunità artistica: tra le donazioni più importanti ricordiamo quella da 10 milioni di dollari (quasi 8,7 milioni di euro) destinati allo Smithsonian National Museum of African American History and Culture.

E al secondo posto c'è invece Louis Tomlinson, un altro membro dell'ex band degli One Direction: da quando ha raggiunto il successo, il cantante ha deciso di devolvere una parte dei suoi compensi alle persone più svantaggiate. Per esempio, nel 2015 ha donato oltre 3 milioni di dollari (2,6 milioni di euro) alla charity Believe in Magic

Portia De Rossi è la persona che fa più beneficenza al mondo

L'attrice Portia De Rossi è stata messa in vetta alla classifica dei vip che fanno più beneficenza in conseguenza dell'annuncio della donazione di 10 milioni di dollari (poco meno di 8,7 milioni di euro) per la creazione dell'Ellen DeGeneres Wildlife Fund, un fondo per la salvaguardia degli animali in via di estinzione.