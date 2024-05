A 27 anni rinasce come Vittoria Schisano, l’attrice italiana transgender inizia la sua carriera a teatro e solo dopo diversi anni raggiunge la popolarità con il suo esordio televisivo.

Dai programmi tv al cinema, diventa un volto conosciuto per il pubblico italiano ma effettivamente chi è Vittoria Schisano? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla carriera, vita privata e curiosità dell’attrice.

Carriera e biografia: chi è Vittoria Schisano

Nasce l’11 novembre 1983 in provincia di Napoli come Giuseppe, ma fin da quando aveva cinque anni sapeva di essere nata nel corpo sbagliato; solo diversi anni dopo completerà la sua transizione.

Si trasferisce a Roma per studiare recitazione e inizia la sua carriera recitando in diversi spettacoli teatrali, ma solo nel 2005 diventa famosa quanto appare in televisione nei panni di Damien nella miniserie Mio Figlio e in seguito in Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi.

Grazie alla sua straordinaria capacità attoriale riceve vari riconoscimenti nell’ambito della fiction e televisione. Nel 2010 ottiene il premio rivelazione durante la 40° edizione della “Giornata d’Europa”.

Entra nel mondo cinematografico recitando in diversi film, tra cui Take Five, Nove lune e mezza e Nati 2 volte. Vittoria continua a lavorare in televisione facendo parte a diverse serie, come ad esempio Un Posto al Sole.

Appare anche in alcuni programmi tv e nel 2020 partecipa al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in coppia con il maestro De Angelis.

In uno dei suoi più recenti progetti nel 2023 pubblica il romanzo Siamo stelle che brillano che ha scritto insieme ad Alessio Piccirillo.

Vittoria arriva anche su Netflix con la nuova serie La vita che volevi, in cui compare nei panni della protagonista

La transizione di genere: come nasce Vittoria Schisano

Nonostante fosse consapevole fin dall’infanzia di essere una donna transgender, il coming out arriva nel 2011 quando annuncia di aver intrapreso il percorso di transizione di genere. Diventa così il primo personaggio dello spettacolo, che già famoso, cambia sesso.

Il padre riuscì a vederla per la prima volta come donna poco prima di morire e con la madre i rapporti sono migliorati dopo diversi anni. A testimonianza di ciò, sono state invitate come ospiti a C’è posta per te dove la madre ha condiviso con la figlia una lettera in cui le chiede perdono per il suo iniziale rifiuto.

Chi è il fidanzato di Vittoria Schisano?

Il fidanzato dell’attrice, Donato, è più grande di lei di qualche anno e di professione fa l’imprenditore.

Vittoria e Donato si sono conosciuti durante la presentazione di un libro e sono diventati subito una coppia inseparabile. L’attrice ha raccontato come lui sia stato un grande sostegno durante le grandi difficoltà della sua vita, soprattutto nel suo percorso di transizione.