Chi sono i figli di Vittorio Cecchi Gori: curiosità su Vittoria e Mario

Vittorio Cecchi Gori ha avuto tanti amori, ma soltanto con una donna ha messo al mondo due figli. Stiamo parlando di Rita Rusic che, dopo una separazione turbolenta, è tornata ad essere sua amica in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Vittorio Cecchi Gori: chi sono i figli del produttore?

Il matrimonio tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic è durato dal 1983 al 2000. Nel corso della loro unione, hanno messo al mondo due figli: Vittoria, nata nel 1986, e Mario, venuto alla luce nel 1992. La coppia avrebbe dovuto avere un altro figlio, nel 1983, ma la gravidanza non è giunta a termine.

Anche se i genitori hanno vissuto sotto i riflettori per tanti anni, specialmente dopo la fine del loro matrimonio, Vittoria e Mario si sono sempre tenuti lontano dal mondo dello spettacolo. La primogenita di Cecchi Gori e Rita vive a Miami da tanto tempo ed è molto attiva sui social. Dalla madre ha ripreso la bellezza, ma non sembra essere interessata ad una carriera da attrice o modella. Per tanti anni, Vittoria non ha avuto un bel rapporto con il padre. Il legame si è incrinato dopo la separazione e l'inizio della lunga love story di Vittorio con Valeria Marini. Dopo che il produttore ha avuto qualche problema di salute, la ragazza è tornata sui suoi passi. In una intervista di qualche tempo fa, il produttore l'ha definita: "bella, intelligente, sicura di sé, può davvero avere tutto dalla vita".

Mario, invece, ha scelto di costruirsi una carriera nel campo finanziario, specificatamente nel settore delle acquisizioni sportive. Ha vissuto qualche anno a Londra, ma da tempo è tornato a vivere a Roma. A differenza della sorella, ha un ottimo rapporto con il padre.

Vittoria e Mario Cecchi Gori oggi: il rapporto con i genitori

Nel 2017, quando Vittorio Cecchi Gori ha avuto un primo malore, una ischemia cerebrale, la famiglia si è riunita. Sia Rita Rusic che i figli Vittoria e Mario hanno seppellito l'ascia di guerra e si sono stretti attorno al suo capezzale. Quando si è ripreso, il produttore ha raccontato:

Lei è corsa all’aeroporto senza nemmeno avere il biglietto. Quando ho riaperto gli occhi e ho rivisto Mario, è nata la luce. Mentre ero in rianimazione non ha mai lasciato la stanza. Mi ha fatto guarire lui.

Mario, seppur lontano dal mondo dello spettacolo, ha accettato di partecipare ad una puntata del Grande Fratello Vip quando la madre è diventata concorrente. All'epoca, ha dichiarato:

Come ho reagito quando ha saputo che mamma entrava nella Casa? Sono sincero. La prima reazione è stata di imbarazzo pensando egoisticamente che non è facile avere una madre sotto i riflettori 24 ore su 24. Ora, però, tifo per lei, naturalmente… È stata una mamma sicuramente affettuosa, aperta, moderna che rispetta noi figli e le nostre scelte e volontà anche se non sempre condivise da lei. Non è da tutti.

Vittoria, intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato così del legame che la lega alla mamma Rita: