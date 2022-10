Fate parte degli amanti dei fantasy? Quanto sarebbe bello poter immergersi nel mondo degli Hobbit, e sentirsi parte del loro villaggio nella Contea? Da oggi il vostro sogno può diventare realtà.

Cosa sono e dove si trovano le case hobbit

Non esageriamo, non siamo davvero nel mondo di Tolkien, tuttavia è possibile andare a vivere nelle case Hobbit, disponibili per tutti i fan, che vogliono trasformare in realtà il loro mondo fantastico.

La compagnia statunitense Green Magic Home ha realizzato delle case identiche a quelle del villaggio degli Hobbit, in maniera sostenibile, tramite dei prefabbricati immersi nel verde, i quali sembrano scavati nel bel mezzo delle colline.

Gli appartamenti sono molto convenienti: infatti sono a prova di temporale, neve e intemperie, in quanto realizzati in maniera isolante. La terra che viene posta sopra le case, funge da isolante naturale, garantendo calore d’inverno e fresco d’estate. Essendo delle abitazioni prefabbricate, il tempo di costruzione è brevissimo, sono edificate con materiali di qualità, sono personalizzabili, originali, e circondate da boschi, rocce, alberi e vegetazione.

Case hobbit: come sono fatte

Le case dei villaggi presentano dei tetti a volta, e chiaramente resistono anche al fuoco, inoltre sono composte da pannelli ad incastro rinforzati. La struttura di realizzazione è stata dichiarata al 100% sicura, anche per quanto riguarda le regole antisismiche.

Ogni casetta può essere unica: infatti presentano dimensioni differenti, in base alle esigenze di coloro che scelgono di acquistare il prefabbricato. Chiaramente è un’offerta molto limitata, trattandosi di case particolari, richiamanti l’attenzione degli amanti di questo stile di vita, che rappresenta un’eccezionale alternativa, soprattutto nei periodi di vacanza.

L’azienda ha ideato questo progetto, sulla base del successo del Signore degli Anelli, tuttavia l’iniziativa si è rivelata con un duplice scopo attirando l’attenzione degli amanti della natura e dell’eco-sostenibilità. La compagnia ha deciso di produrre tre versioni della famose case Hobbit considerando i diversi climi:

Farming homes: ideata in territori coltivabili per frutta e verdura;

Desert homes: circondate da sabbia;

Snow Home: ideali per i climi invernali, pronte alle nevicate.

Quanto costano le case hobbit?

Per quanto riguarda i costi di queste splendide abitazioni, quello base si aggira intorno ai 15.000 dollari, un prezzo certamente più basso di quello di una casa.

Cosa aspettate allora ad immergervi in questa avventura e nel mondo fantastico di Tolkien, che decidono di affidarsi a questa scelta green e fantasiosa?

