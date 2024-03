Chi è Vladimir Luxuria, tra politica e tv: vero nome e carriera del noto personaggio

Prima persona transgender ad essere eletta al parlamento di uno Stato europeo, Vladimir Luxuria è una figura molto importante per la comunità LGBTQ+. Scopriamo chi è nel dettaglio.

Vladimir Luxuria è una persona poliedrica, che nel corso della sua vita si è impegnata in molteplici ambiti. È un'attivista, scrittrice, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga ed ex politica italiana.

Scopriamo di più sulla sua vita: la carriera, l'impegno politico, l'attivismo e tanto altro. Ecco chi è Vladimir Luxuria.

1. Vladimir Luxuria, chi è? La biografia 2. Cosa fa nella vita Vladimir Luxuria? 3. Come si chiamava Vladimir Luxuria prima? 4. Vladimir Luxuria: la carriera politica 5. Vladimir Luxuria e la carriera come personaggio televisivo

Vladimir Luxuria, chi è? La biografia

Vladimir Luxuria è nata a Foggia il 24 giugno del 1965. Da giovanissima ha intrapreso la carriera artistica nella sua città di origine, inizialmente come organizzatrice di feste presso la discoteca Dirty Dixy Club, poi esibendosi con i primi spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo.

Nel 1985 si è trasferita a Roma per studiare all'università La Sapienza, e si è laureata con 110 e lode in Lingue e Letterature straniere, presentando una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

Sempre a Roma, ha incominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema, e nel 1991 ha ottenuto la sua prima parte in un film, Cena alle nove, diretto da Paolo Breccia.

Vladimir Luxuria negli anni 2000 ha iniziato ad impegnarsi anche nel settore del teatro, come attrice e autrice, e dal 2001 al 2003 ha girato i teatri italiani con il musical Emozioni, diretto da Sergio Japino e in cui ha recitato insieme a Sabrina Salerno e Ambra Angiolini.

Cosa fa nella vita Vladimir Luxuria?

Vladimir Luxuria, oltre a lavorare nel mondo dell'intrattenimento, è un'attivista e opinionista. Negli anni Ottanta è iniziato il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBTQ+, e fu tra gli organizzatori del primo Gay Pride d'Italia, che si tenne il 2 luglio del 1994, a Roma.

Oltre a collaborare con diversi quotidiani e network radiofonici, ha preso parte come opinionista a molti programmi televisivi di varietà, come Maurizio Costanzo Show, Markette - Tutto fa brodo in TV, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, e nel 2007 ha pubblicato il suo primo libro, Chi ha paura della Muccassassina.

Come si chiamava Vladimir Luxuria prima?

Vladimir Luxuria nasce Wladimiro Guadagno. Si definisce transgender, quindi la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. Si è sottoposta a un intervento per inibire la crescita della barba, e in seguito a una rinoplastica e a una mastoplastica, dichiarando:

Si tratta di un adeguamento di genere. Adeguo la mia esteriorità alla mia interiorità.

Ha dichiarato di non essersi mai sottoposta ad all'intervento di riassegnazione del sesso, anche se ne aveva le intenzioni, perché non si sente sufficientemente sicura. Quindi, non ha mai completato del tutto il suo percorso di transizione.

Vladimir Luxuria: la carriera politica

In occasione delle elezioni politiche del 2006, Vladimir Luxuria si è candidata come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, ed è stata eletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lazio 1.

Dal 6 giugno 2006 ha fatto parte della VII Commissione parlamentare (Cultura, Scienza e Istruzione), diventando la prima donna transgender a diventare parlamentare in Europa.

È stata promotrice e prima firmataria della proposta di legge n. 2733 del 2007 intitolata "Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere" che prevedeva per le persone transgender la possibilità di procedere con il cambio dei dati anagrafici anche prima dell'operazione di riassegnazione chirurgica del sesso.

La proposta è rimasta giacente, ma nel 2015 la Corte suprema di cassazione ha stabilito che non è obbligatorio l'intervento di adeguamento degli organi sessuali per ottenere il cambio di sesso all'anagrafe.

Vladimir Luxuria e la carriera come personaggio televisivo

Come abbiamo visto, Vladimir Luxuria è una persona attiva in moltissimi campi, tra cui anche il settore del piccolo schermo. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi di intrattenimento, come concorrente ma non solo.

Ad esempio, è suo il ruolo di conduttrice dell'Isola dei famosi 2024.