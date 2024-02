Chi è William Djoko: vita privata e curiosità sul compagno di Marica Pellegrinelli

Il nome di William Djoko ha attirato l'attenzione del grande pubblico perché da qualche tempo è il nuovo compagno di Marica Pellegrinelli. Secondo la cronaca rosa, l'ex moglie di Eros Ramazzotti sta per diventare mamma per la terza volta: ecco chi è il futuro papà.

William Djoko: chi e il compagno di Marica Pellegrinelli

Classe 1984, William Djoko è nato in Olanda da padre camerunese e da madre di origini ucraine e olandesi. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato la sua carriera come ballerino. La passione per l'house music, però, non l'ha mai abbandonato, così ha fondato la band Jason & the Argonauts. Nel 2008 ha intrapreso il percorso da solista e ha lanciato l'album Hard Loving.

Pian piano il suo nome ha iniziato a circolare e William è diventato un dj e produttore musicale di fama internazionale. Oggi si esibisce in tutto il mondo, specialmente a Londra, Berlino, Barcellona e Ibiza.

In Italia, il suo nome è noto soprattutto per la relazione con Marica Pellegrinelli. Djoko e l'ex moglie di Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel 2021, poco prima di Natale, a Ibiza. Lui lavorava come dj, mentre lei era in vacanza. E' scattato il colpo di fulmine e hanno iniziato a frequentarsi. Per un po' la loro relazione è rimasta segreta, poi sono usciti allo scoperto.

William Djoko e Marica Pellegrinelli presto genitori

Stando a quanto sostiene il settimanale Diva e Donna, William Djoko e Marica Pellegrinelli stanno per diventare genitori. Per lui si tratta del primo figlio, mentre per lei è il terzo, dopo i primi due pargoli avuti da Eros Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La coppia è stata pizzicata mentre usciva dallo studio del ginecologo. La modella e attrice ha dichiarato:

Sono incinta! Sarò ancora mamma. Siamo molto felici. (...) Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia.

Molto probabilmente, Marica è al quarto mese di gravidanza, per cui immaginiamo che il parto possa avvenire tra giugno e luglio. Per la Pellegrinelli l'arrivo del terzo figlio rappresenta una vera e propria celebrazione della vita, perché solo qualche tempo fa è stata operata per un tumore all'ovaio. Così, nel mese di luglio 2023, raccontava sui social la sua battaglia:

Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione? Anche, quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità. Non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante.