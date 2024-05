Windows95man: chi è il cantante finlandese dell’Eurovision

T-shirt con il logo Windows e hotpants di jeans: è questo l’iconico stile di Windows95man, cantante finlandese in gara all’Eurovison 2024 arrivato alla serata finale.

Tutto quello che c’é da sapere su di lui, dal genere musicale fino al motivo di questo particolare nome.

Chi è Windows95man, cantante finlandese in gara all’Eurovision

Classe 1985, il suo vero nome è Teemu Keisteri, artista visivo creatore di vari personaggi come Ukkeli (che significa “Vecchio“), con il quale è diventato celebre nel 2008 in Finlandia, creando opere d’arte e mandandolo poi in pensione per dare vita a Windows95man, dj che si ispira agli anni ’90 e che si rifà nel nome al celebre sistema operativo lanciato da Bill Gates verso la fine del secolo scorso.

Dopo aver pubblicato due EP nel 2019 e nel 2021, Yaksa Yaksa e Epic Tax Party, il cantante ha poi deciso di tentare la strada dell’Eurovision assieme a Henri Piispanen, cantante e doppiatore con cui è alla prima collaborazione. I due hanno partecipato al concorso Uuden Musiikin Kilpailu 2024, il Sanremo finlandese, con la canzone No rules!. Nel corso della competizione la giuria non aveva apprezzato affatto la canzone, con il duo che era finito ultimo in classifica. A ribaltare la situazione è stata però la risposta del pubblico che con il televoto ha spedito la coppia al primo posto, permettendole di accedere all’Eurovision Song Contest 2024.

No rules!, la canzone di Windows95man

Scritta da Teemu Keisteri insieme a Henri Piispanen e Jussi Roine, No rules! è un brano dance che invita gli ascoltatori a non prendere tutto troppo sul serio e chi si pone l’obiettivo di far emergere la vera natura dei finlandese, definiti dall’artista “pazzi nel profondo“. Pazzia portata anche all’Eurovision, dove il cantante è uscita da un grosso uovo rivestito di jeans nel corso della sua esibizione.

