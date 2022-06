In oltre 30 anni di carriera, Winona Ryder ha collezionato un gran numero di film per il grande schermo, per poi approdare anche su Netflix. Ecco dove trovarla, oltre Stranger Things!

Sguardo dolce, timido e determinato al tempo stesso, 50 anni portati benissimo e una carriera da far invidia a chiunque: Winona Ryder, all’anagrafe Winona Laura Horowitz, è un’attrice statunitense che, nel corso degli anni, ha collezionato un gran numero di pellicole cinematografiche riscuotendo grande favore nel pubblico.

La sua vita, a tratti tormentata e altalenante, non le ha risparmiato nulla, dal bullismo subìto tra i banchi di scuola all’arresto per cleptomania. Niente di tutto questo, però, è riuscita a fermarla: dall’esordio nel 1986 con “Lucas” di David Seltzer alla straordinaria partecipazione alla serie tv “Stranger things”, la cui ultima stagione è stata recentemente resa disponibile da Netflix, Winona continua a sorprendere, emozionare e coinvolgere attraverso la sua incredibile capacità di interpretazione.

Per chi segue e ama Winona Ryder e ha a disposizione un abbonamento alla piattaforma Netflix, ecco 5 film da non perdere o da (ri)guardare con lo stesso entusiasmo della prima volta.

Beetlejuice - Spiritello porcello

Diretto da Tim Burton nel 1988, Beetlejuice racconta la storia di Adam e Barbara, una coppia rimasta vittima di un incidente d’auto. I due, però, diventati fantasmi rimangono a vivere nella loro vecchia casa con l’obiettivo di spaventare i nuovi inquilini: i coniugi Deetz e la figlia Lydia (interpretata da Winona Ryder).

Al contrario dei genitori, Lidya (perfetta ragazza goth dall’animo lugubre e sconsolato) è in grado di percepire e vedere i fantasmi, tanto da decidere di aiutarli. Viene così contattato Betelgeuse (cioè Beetlejuice), un bio-esorcista che, a differenza degli esorcisti tradizionali, aiuta i fantasmi a sbarazzarsi degli essere umani.

Il film ha riscosso un enorme successo da parte sia del pubblico, sia della critica aggiudicandosi l’Oscar come miglior trucco nel 1989. Tim Burton, del resto, le ha portato fortuna: è grazie al registra che ha incontro Johnny Depp (sul set di Edward mani di forbici) al quale è stata legata nei primi anni'90.

Dracula

Prodotto e diretto da Francis Ford Coppola nel 1992, Dracula è un film tratto dall’omonimo romanzo di Bram Stoker con un cast davvero eccezionale: Anthony Hopkins nei panni sia del professore Van Helsing, sia del sacerdote Cesare; una giovanissima Monica Bellucci tra le varie mogli del conte; Keanu Reeves nel ruolo di Jonathan Harker e Winona Ryder nelle vesti di Mina Murray ed Elisabeta.

La splendida interpretazione ha fatto ottenere alla Ryder una candidatura come miglior attrice protagonista al Saturn Award e una candidatura per il miglior bacio con Gary Oldman agli MTV Movie Awards, entrambe nel 1993.

L'età dell'innocenza

Tratto dall’omonimo romanzo del 1920 di Edith Wharton, è un film del 1993 diretto da martin Scorsese. Qui Winona Ryder è una giovane aristocratica, bella quanto superficiale, promessa sposa a un ricco avvocato.

Con la sua interpretazione, l’attrice si è aggiudicata la nomination come miglior attrice non protagonista al Premio Oscar del 1994, il Golden Globe come miglior attrice non protagonista sempre nel 1994, la nomination come miglior attrice non protagonista al Premio BAFTA ancora nel 1994 e il premio miglior attrice non protagonista al National Board of Review nel 1993.

Piccole donne

Diretto nel 1994 da Gillian Armstrong, Piccole Donne è tratto dall’omonimo romanzo di Louise May Alcott che narra le vicende di 4 sorelle, completamente diverse da loro ma unite da un amore talmente profondo da poter superare qualunque ostacolo.

Nel film la Ryder interpreta Jo, la più determinata e ribelle tra le sorelle, interpretazione che le ha portato la nomination come miglior attrice al Premio Oscar del 1995 e il premio come miglior attrice al Kansas City Film Critics Circle Awards, sempre nel 1995.

Ragazze interrotte

Adattato dal diario di Susanna Kaysen dal titolo “La ragazza interrotta”, il film del 1990 diretto da James Mangold è stato campione di incassi. Winona Ryder è una giovane 18enne che, in balia della sua vita fin troppo ordinaria, tenta il suicidio con un mix di alcool e farmaci. I genitori, quindi, decidono di ricoverarla in un ospedale psichiatrico dove farà la conoscenza di altre ragazze problematiche come Lisa, straordinariamente interpretata da Angelina Jolie, affetta da un disturbo sociopatico e talmente manipolatrice da riuscire a portare le compagne sulla cattiva strada.

Il cast vanta anche la presenza di Whoopi Goldberg, cioè l’infermiera Valeria, dispensatrice di consigli e molto legata alle sue pazienti, tanto da accorgersi dell’influenza negativa di Lisa su Susanna e di Jared Leto, il ragazzo che Susanna frequenta e che le propone di scappare via insieme, ma senza risultato.

Stranger Things

La serie tv Stranger Things, ideata da Matt e Ross Duffer, è stata prodotta nel 2016 appositamente per la piattaforma Netflix. La trama, i personaggi, la musica, i riferimenti culturali e il contesto generale sono un omaggio agli anni Ottanta e, nel complesso, ha ottenuto grande consenso dalla critica.

Winona Ryder è Joyce Byers, la madre dell’adolescente scomparso Will Byers e del fratello Jonathan, dal carattere amorevole e coraggioso. Dopo il divorzio dal padre dei suoi figli, ha inizialmente una relazione con l’ex compagno di scuola Bob Newby e, successivamente, si innamora di Hopper.

Il ruolo le ha portato la candidatura come miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globe del 2017 e del 2018, oltre che la candidatura come miglior attrice in una serie drammatica allo Screen Actors Guild Award del 2017.