Wonder, trama e cast del film con Julia Roberts

In Wonder viene raccontata la storia di Auggie Pullman, un bambino di 10 anni con il desiderio di diventare un astronauta. Un sogno nel cassetto che accomuna molti bambini, ma che per il piccolo Auggie è particolarmente indicativo di un disagio come mostra un fotogramma del film in cui lo si vede arrivare a scuola, accompagnato dai genitori e dalla sorella, mentre indossa il casco tipico delle tute "spaziali".

Auggie infatti desidera andare nello spazio, notoriamente buio, per poter essere considerato per ciò che è e non per il suo aspetto, allontanandosi così una volta per tutte, da tutti quegli sguardi indagatori che ogni giorno della sua vita si sente incollato addosso.