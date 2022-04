Dopo un'edizione 2021 passata forse un po' in sordina, X Factor richiama nella propria scuderia Fedez. Il celebre cantante e imprenditore riprende il suo posto al banco dei giudici per il sesto anno, dopo una pausa dal programma presa nel 2018.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Fedez con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che come spiegato dallo stesso artista quando ha anninciato ai propri fan di dover affrontare un'operazione importante, è per lui una sorta di diario virtuale condiviso con i propri fan (e anche, inevitabilmente, con i propri detrattori). Ma entriamo più nel dettaglio.

X Factor 2022: il ritorno di Fedez tra i giudici del talent e le altre novità

L'apertura dei casting per partecipare alla nuova edizione di X Factor 2022 è prevista per il mese di giugno con le Audition, il primo step che permetterà a 12 artisti scelti tra quelli che verranno ritenuti i più bravi, di accedere alla gara effettiva. Ad essere una gradita novità comunque non è solo il ritorno di Fedez, ma anche il ritorno del pubblico già nella prima fase del programma.

Dopo due anni caratterizzati dalle restrizioni per limitare il più possibile la diffusione della pandemia da Coronavirus infatti, l'evento tornerà finalmente ad essere in presenza per la gioia dei fan del programma e degli amanti della musica.

Secondo alcuni rumors invece ad essere assente dal programma potrebbe essere Mika, che si appresta a condurre l'Eurovision 2022 insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ad essere data per certa invece è l'assenza di Emma Marrone mentre ci sarebbero ancora dubbi su Hell Raton. L'unico confermato, oltre a Fedez ovviamente, al momento sarebbe Manuel Agnelli ma si vocifera anche che ad occupare uno dei posti tra i giudici ci possa essere Ambra Angiolini, ormai conduttrice ufficiale del Concertone del primo maggio.

Fedez e l'addio al programma nel 2018 dopo la vittoria di Lorenzo Fragola

Come dicevamo, Fedez è pronto a ritornare, sempre nelle vesti di giudice, nel programma che nel 2014 a soli 24 anni gli aveva permesso di raggiungere il successo non solo come cantante ma anche (ammettiamolo) come importante personalità del mondo dello spettacolo. Un percorso che Fedez aveva continuato fino al 2018, quando aveva salutato il programma dopo aver portato alla vittoria il cantante Lorenzo Fragola.

Una decisione resa pubblica successivamente alla presentazione dell'album Paranoia Airlines quando, utilizzando il box domande sul proprio profilo Instagram per rispondere a un fan curioso, il cantante aveva dichiarato di sentire il bisogno di "chiudere un cerchio" e dedicarsi alla propria famiglia allora composta dalla moglie Chiara Ferragni e dal primogenito Leone, nato infatti proprio quell'anno.

Era poi tornato ad X Factor nel 2020, ma nelle vesti di ospite, quando infatti aveva portato sul palco il suo singolo Bella Storia. Nella stessa occasione aveva anche presentato il progetto Scena Unita, fondo aperto dal cantante a sostegno dei lavoratori dello spettacolo obbligati a fermarsi a causa della pandemia.