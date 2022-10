Giovedì 6 ottobre abbiamo assistito alle scelte di Fedez e Rkomi i quali hanno selezionato rispettivamente i 6 concorrenti che avranno accesso alla puntata delle Last Call, ultima chiamata prima dei live show. Ma adesso è arrivato il momento di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico: quali saranno le loro scelte? Scopriamo insieme le anticipazioni sulla serata.

Anticipazioni Bootcamp 13 ottobre: la sfida continua con 12 artisti e 6 sedie

La settimana è passata in fretta e siamo già pronti ad assistere alla seconda ed ultima puntata di Bootcamp. Il destino degli aspiranti concorrenti è nella mani di Ambra Angiolini e dell’inconfondibile Dargen D’amico sempre in compagnia dei suoi occhiali da sole. I due giudici sono messi a dura prova: la scelta del rispettivo roster di talenti non sarà per niente facile. Abbiamo avuto tutti modo di conoscere l’incredibile talento degli aspiranti artisti ma, ahimè, la scelta va presa.

Entrambi i giudici portano in puntata 12 aspiranti partecipanti al programma ma avranno a disposizione solamente 6 sedie: una volta esauriti i posti avrà il via la corsa allo switch in modo tale da avere le 6 proposte da portare alle Last Call.

Last Call, la novità X Factor 2022

Le Last Call sono presenti a X Factor 2022 per la prima volta: vediamo in cosa consistono. Si tratta dell'ultimo passo che i concorrenti devono compiere per poter accedere ai Live. Questa fase prevede che i partecipanti si esibiscano davanti al proprio giudice e ad un altro (o più) artista, che gli stessi giudici di X Factor chiamano in aiuto per compiere la scelta. Sono infatti l’ultimo step per dimostrare di avere il cosiddetto “fattore X“ e proprio per questo è il momento più delicato per i concorrenti e per i giudici davanti alla decisione finalissima: scegliere chi portare ai live.

Un fattore particolare è che ad essere coinvolti nella scelta finale non saranno solamente i concorrenti ma anche lo stesso pubblico che, per la prima volta, sarà in sala insieme ai giudici.

Bootcamp Ambra e Dargen D’Amico: dove e quando vedere la puntata

Il secondo appuntamento dei Bootcamp è previsto giovedì 13 ottobre alle h 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW: ricordiamo che è sempre visibile on demand e su Sky Go. Non solo, la puntata di X Factor 2022 è anche in chiaro su TV8 al tasto 8 del telecomando tutti i mercoledì della settimana successiva in prima serata.