Giovedì 3 novembre in prima serata gli undici concorrenti ancora in gara si esibiranno sul palco del teatro Repower di Milano per il secondo Live di X Factor 2022. A condurre la serata Francesca Michielin con tutta la sua energia e pronti al giudizio sempre più difficile Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Tra le anticipazioni trapelate in vista del live sappiamo che la puntata sarà dedicata alla cosiddetta “MTV generation", i concorrenti si sfideranno cantando i successi degli anni 2000. Ci sarà anche un ospite speciale.

Anticipazioni secondo live X Factor 2022: programma e brani della serata

Il secondo appuntamento dei Live sarà interamente dedicato alla MTV generation, cosa significa? I giudici hanno assegnato ai propri cantanti alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana negli anni ‘90-2000. Vediamo quali sono i brani che i giudici hanno deciso di assegnare ai cantanti del proprio roster.

Fedez ha deciso di assegnare “Chasing Cars” degli Snow Patrol a Linda, “Toxic” di Britney Spears a Dadà e “No Sleep Till Brooklyn” dei Beastie Boys agli Omini; Ambra ha affidato “Ray of Light” di Madonna ai Tropea e “Barbie Girl” degli Aqua a Lucrezia; Dargen D’Amico ha scelto “Salirò” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica per Beatrice Quinta e “Take On Me” degli a-ha per Matteo Orsi; Rkomi ha affidato “Creep” dei Radiohead ai Santi Francesi, “Hyperballad” di Björk a Iako e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani a Joėlle.

Dopo l’incredibile debutto della prima puntata dei Live c’è da chiedersi chi possa essere l’ospite speciale della serata: ecco cosa abbiamo scoperto.

L’ospite speciale della seconda puntata dei Live: ecco chi è

Per celebrare i successi degli anni ‘90 non ci poteva essere ospite migliore di Morgan, cantautore, compositore, artista che in un primo momento con i Bluvertigo ed in seguito da solista, ha portato la musica italiana ad un’epoca di successi. Per la prima volta Morgan non sarà seduto dietro al tavolo di X Factor per giudicare ma la special guest della serata: l’artista infatti torna sul palco del Talent Show dopo ben 8 anni di assenza. Se vi state chiedendo se si esibirà, la risposta è sì! Farà scatenare tutta la platea con uno dei suoi brani più amati “Altrove” e sorprenderà l'intero pubblico con una performance speciale dedicata al ricordo di David Bowie, fonte d’ispirazione che ha accompagnato l’intera carriera del cantautore. La seconda puntata dei Live di X Factor 2022 sarà visibile a partire dalle h 21:15 in diretta su Sky ed in streaming su Now.

