X Factor è senza ombra di dubbio una delle opportunità più ambite da chiunque voglia una rampa di lancio all’interno del mondo della musica, italiana e anche internazionale, come è stato per i Maneskin. Lo show infatti è un importantissimo palco in cui farsi vedere da tutta Italia, ottenendo visibilità tra i telespettatori, ma anche tra gli appassionati di musica che seguono il programma tramite i social.

Molti artisti arrivati ai live sono riusciti a sfondare, ottenendo contratti con importanti case discografiche, e riscuotendo un grosso successo tra gli ascoltatori. Ma sicuramente il premio più grosso arriva solo per il più forte, colui che riesce a trionfare, aggiudicandosi il podio del talent.

Ma in cosa si vince esattamente, qual è il premio tanto ambito? Scopriamolo insieme!

X Factor, cosa si vince secondo il regolamento del programma

La ricompensa per il primo classificato del programma, non si limita ad un boost di popolarità nel mondo musicale e sui social, chiaramente il vincitore ottiene un premio che agevola di gran lunga il lavoro che sta dietro alla produzione musicale.

Innanzitutto, il vincitore di X Factor, avrà l’opportunità di firmare un contratto discrografico con una delle etichette più famose nel panorama mondiale. L’accordo firmato ingloba tutto il processo di produzione, registrazione, promozione, tour, firmacopie, con annesse percentuali di retribuzione.

L’accordo può riguardare la pubblicazione di EP, o dischi di 12 tracce almeno. E’ possibile quindi intuire perché la vittoria sia così desiderata, e la competizione così alta.

Il panorama musicale odierno è costellato da migliaia di artisti, ed affermarsi tra i migliori è quasi impossibile senza il giusto supporto.

Parlando di supporto arriviamo alla parte clue del pezzo:

E c'è anche un premio in denaro...

Rullo di tamburi... In realtà, contro ogni previsione e voce di corridoio, il contratto offerto al vincitore del programma non menziona nessuna ricompensa in denaro per il vincitore.

Tuttavia, considerando il legame discografico e di conseguenza l’insieme delle attività che derivano da esso. La vittoria assicura all’artista un guadagno che si aggira attorno ai 300 mila euro. La cifra non include poi tutti gli ingressi che deriveranno dalla vendita dei dischi e i concerti che l’artista farà in tour.

Leggi anche: Dargen D’Amico senza occhiali, spunta una foto "a viso scoperto"