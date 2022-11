Montesano è fuori da Ballando con le stelle per una maglietta della X Mas. Ecco la storia della legione nazista e perché è costata l'eliminazione al comico. Ecco che significa questo simbolo.

In queste ore ha fatto molto discutere il caso di Federico Montesano, il comico di Ballando con le Stelle squalificato dal programma per aver indossato una maglietta della X Mas durante le prove dello show.

Il comico si è poi scusato con un post su Facebook, affermando che la maglietta faccia parte di una sua collezione personale (avrebbe anche quelle di Mao e dell'Urss) e ricordando come sia facilmente acquistabile sia in negozi fisici che online.

Montesano si è poi giustificato ulteriormente citando la frase di Gabriele D’Annunzio, Memento audere semper, motto della X Mas e riprodotto sul retro della T-shirt, ribadendo che si tratti di un verso riprodotto su tutti i libri di letteratura italiana (omettendo di ricordare come solo in un primo momento il poeta si sia avvicinato al fascismo).

Vediamo allora nel dettaglio cos'è la Decima Mas e perché il gesto di Montesano, nonostante le scuse, sia da ritenersi particolarmente grave.

Cos'è la X Mas, la legione nazista colpevole di crimini di guerra

Le Mas erano flottiglie della Marina, già utilizzate durante la prima guerra Mondiale e riprese nella Seconda. ll nome di questa in particolare è composto da due parti: Decima fa riferimento all’essere il decimo reparto di mezzi d’assalto della Marina italiana (e non manca un riferimento alla X legione di Cesare), mentre MAS è proprio l’acronimo del motto dannunziano Memento Audere Semper (=ricordati di osare sempre).

L’8 settembre del 1943 l’Italia decise di firmare un armistizio con le forze alleate, rompendo l'alleanza con Hitler e il Giappone. Le forze fasciste italiane decisero però di continuare la guerra a fianco dei precedenti alleati, formando la Repubblica di Salò nel Nord Italia, sotto il comando di Mussolini.

Si scatenò così una guerra civile, con una parte dell’Italia occupata nella resistenza contro i tedeschi che avevano invaso il paese, e un’altra che questi stessi tedeschi supportava contro i partigiani. Più che a Salò la Decima Mas obbedì al governo nazista, impensierendo gli stessi fascisti per l’atteggiamento delinquenziale e senza controllo.

La X Mas fu impiegata contro gli angloamericani e i partigiani italiani, macchiandosi fra il 1943 e il 1945 di una lunga serie di crimini di guerra. La X Mas fu infatti riconosciuta colpevole di numerosi furti, rapine, fucilazioni e torture di civili e partigiani, oltre che a numerosi episodi di rappresaglia.

Negli atti del processo contro la Mas, si può leggere che le imputazioni riguardavano:

Continue e feroci azioni di rastrellamento di partigiani e di elementi antifascisti in genere, talvolta in stretta collaborazione con le forze armate germaniche, azioni che di solito si concludevano con la cattura, le sevizie particolarmente efferate, la deportazione e la uccisione degli arrestati, e tutto ciò sempre allo scopo di contribuire a rendere tranquille le retrovie del nemico, in modo che questi più agevolmente potesse contrastare il passo agli eserciti liberatori.

Il principe Junio Valerio Borghese, a capo della Mas a partire dal maggio 1943, scontò solo un breve periodo di carcere, tendando tra l’altro, negli anni Settanta, un golpe contro la Repubblica.

Perché l’azione di Montesano (e della Rai) è inaccettabile: un simbolo di violenza e tradimento

Non c’è dunque nulla di eroico o di avventuroso nelle cosiddette imprese di questa legione. Eppure, non è effettivamente difficile trovare in rete una ricca offerta di merchandising, che celebra le glorie della X Mas.

Sul sito del Ministero della Difesa, le informazioni che si trovano sono piuttosto positive, dato che nella Prima guerra mondiale la Decima avrebbe invece fornito un buon servizio al Paese. Le operazioni indicate arrivano però solo al 1943, quando infatti la Mas si legò a Salò.

La X Mas, nonostante sia stata anche altro nel corso della sua storia, è dunque indissolubilmente legata all’immagine del fascismo e delle sue degenerazioni più violente e vigliacche, ma è anche il simbolo di un gruppo di traditori, che scelsero di mettersi dalla parte del Terzo Reich e non dei propri concittadini.

Ecco perché il mostrare un simbolo del genere in un programma in prima serata acquista un peso innegabile, ma fa anche mostra di una certa ignoranza nei confronti della storia, sia da parte di chi quella maglietta l’ha indossata (e che pure è stato politicamente impegnato con partiti di sinistra), sia da parte di chi non ha provveduto ad intervenire tempestivamente.

Secondo le dichiarazioni di Montesano, infatti, la Rai era a conoscenza della maglietta, e non gli sarebbe arrivata alcuna indicazione o ammonizione al riguardo. La polemica arriva a pochi giorni dalla notizia della possibile squalificazione di Micol Incorvaria, che avrebbe cantato Faccetta nera durante una puntata del GF Vip. Anche in questo caso il pubblico si è scagliato contro la produzione con una pioggia di polemiche.