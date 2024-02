Chi è Yeva Sai: studi, carriera e vita privata della misteriosa Alina di Mare Fuori

Sono tanti i personaggi che hanno fatto il loro ingresso in questa quarta stagione di Mare Fuori che, in base ai primi ascolti su Rai Play, è destinata a divenire una delle serie più viste di sempre.

Il personaggio che più ha incuriosito i fan è Alina, interpretata magistralmente da Yeva Sai: scopriamo chi è l'attrice.

Chi è Yeva Sai, la new entry nel cast di Mare Fuori

Nella sezione del carcere femminile, composta dai personaggi di Rosa Ricci, Silvia e Kubra, si aggiunge Alina, ragazza misteriosa dalla personalità ostile.

Il suo volto prende vita grazie all'interpretazione di Yeva Sai, giovane attrice che ha già conquistato i fan di Mare Fuori.

In Ucraina, Yeva ha potuto trascorrere una prima fase di formazione nel mondo della recitazione e delle arti, studiando alla Scuola Coreografica Statale di Lviv, per poi continuare gli studi all'European Academy of Social Transformation.

Dopo gli studi, la carriera di Yeva ha spiccato il volo, fino a giungere alla sua interpretazione in Mare Fuori 4.

La carriera di Yeva Sai: dal teatro alle serie tv

Al talento di Alessandro Orrei, interprete di Mimmo in Mare Fuori, si aggiunge quello di Yeva Sai che, dopo aver terminato il suo percorso di studi ha intrapreso una carriera nel mondo del teatro.

A questa esperienza si sono aggiunti i primi ruoli in ambito cinematografico, recitando in film come Where are You, The Lemon Tree e Taxi Monamour, anche se la sua interpretazione di Alina in Mare Fuori sarà quella che sancirà definitivamente il suo successo.

Yeva Sai: la vita privata dell'attrice

Sono poche le nozioni riguardo la vita privata e sentimentale dell'attrice, la quale preferisce mantenere un velo di riservatezza su questo argomento.

Sui suoi canali social sono infatti assenti scatti che possano rivelare il suo stato sentimentale, preferendo piuttosto creare un legame con i suoi follower sulle basi della sua carriera e delle sue passioni.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

L'attrice è infatti molto appassionata di fotografia, come dimostrano i post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Chi è Alina, il personaggio interpretato da Yeva Sai in Mare Fuori 4

Il suo ingresso nella quarta stagione di Mare Fuori non è passato inosservato, divenendo uno dei personaggi più interessanti all'interno della fiction.

La compagna di cella di Crazy J sembra avere un passato traumatico alle spalle e, la sua rabbia, viene presto sfogata suoi suoi compagni di carcere.

L'unico che sembra capirla è Cardiotrap, personaggio interpretato da Domenico Cuomo, con il quale condivide la passione per la musica.

Leggi anche: Chi è l'attore che interpreta Milos in "Mare fuori": età, carriera, vita privata