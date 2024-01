4 film da non perdere di Yorgos Lanthimos, il regista di Povere Creature

È uscito il 25 gennaio, nelle sale cinematografiche italiane, Povere Creature! l’ultimo film del regista greco Yorgos Lanthimos che si è aggiudicato il Leone d’Oro per il miglior film, ha ottenuto due Golden Globe e ben 11 candidature agli Oscar.

Ma il regista greco ci ha già regalato altri originali film, la cui visione, assieme disturbante e ipnotica, rimane impressa nella mente degli spettatori anche a distanza di anni dalla loro uscita.

È la magia di Lanthimos, il quale ha fatto da capofila alla Greek Weird Wave, un cinema "che riflette su come i sistemi di potere gestiscono gruppi di persone (da una famiglia a una popolazione) e i corpi degli individui".

Tra atmosfere surreali, immagini disturbanti – non truculente nel senso classico del termine, ma ugualmente shockanti – Lanthimos ci porta a riflettere su temi politici e problemi e caratteristiche della società odierna. Argomenti, questi, che il regista affronta senza grande speranza per il futuro, ma anche talvolta in toni leggeri o, comunque, così bizzarri da spingerci alla riflessione non prima di aver cercato di mettere al posto giusto tutti i pezzi del puzzle.

In attesa di vedere Povere Creature! consigliamo di rivedere o, per chi non ha mai esplorato il suo cinema, vedere per la prima volta 4 film di Yorgos Lanthimos che hanno lasciato un segno indelebile negli spettatori.

1. Dogtooth

Dogtooth è arrivato nelle sale italiane solo nel 2020, cioè 10 anni in ritardo rispetto alla sua data di uscita in Grecia, Regno Unito e Stati Uniti.

È la storia di tre fratelli – due sorelle e un maschio – che vivono reclusi nella grande villa dei genitori, lontani da ogni contatto con la realtà. I tre non hanno nomi, subiscono continui atti di violenza dai genitori e trascorrono il loro tempo a misurarsi in prove di sopravvivenza del tutto inutili.

Le cose sono destinate a cambiare quando in casa irrompe qualcuno che il mondo esterno lo conosce bene. È Christina, chiamata dal padre per soddisfare i desideri sessuali del figlio. L’incontro con quell’estranea, che proviene da quel mondo che hanno sempre immaginato ostile e pericoloso, mette in discussione la loro intera esistenza. C’è qualcos’altro fuori e, probabilmente, non è così tremendo come mamma e papà hanno fatto credere loro.

2. The Lobster

Il titolo The Lobster fa riferimento alla scelta del protagonista, David, di essere trasformato in un'aragosta qualora non dovesse trovare una compagna per la vita.

Ebbene, sì, nel mondo distopico del quinto film di Lanthimos, non è possibile essere single. È per questo motivo che tutti coloro che non hanno ancora trovato un compagno vengono chiusi in un albergo nel quale, entro quarantacinque giorni, devono affrontare questa sfida per non essere trasformati in animali.

The Lobster, primo film in inglese del regista in cui Collin Farrell interpreta magistralmente il protagonista, è un film sull’amore. Ma non nel senso classico del termine: è l’amore in una società senza cuore – proprio come la donna che David tenterà di avvicinare – e che ha perso di senso, diventando un mero costrutto sociale.

3. Il sacrificio del cervo sacro

Se in Dogtooth e in The Lobster l’angoscia e l’atmosfera disturbante giocano col grottesco, lasciando scappare di tanto in tanto un sorriso allo spettatore, questo non avviene con uno dei film diventati più famosi di Lanthimos.

Ci riferiamo a Il sacrificio del cervo sacro. In questa pellicola, il regista attinge a piene mani dal mito greco, in particolare il sacrificio di Ifigenia che, poco prima che questo venga compiuto, sparisce lasciando spazio a una cerva.

Gli eventi del film partono dall’incontro tra Steven Murphy, uno stimato cardiologo, e Martin, il figlio di un suo paziente deceduto e che il dottore decide di portare a casa con sé. Quello che non può aspettarsi è che questa scelta avrà conseguenze nefaste per la sua famiglia.

Nel film, oltre a Collin Farrell, c’è anche Barry Keoghan a interpretare Martin, l’attore che abbiamo recentemente visto anche in Saltburn, nel quale conferma di avere il volto perfetto per personaggi cupi, pericolosi e manipolatori.

4. La favorita

Se non si conosce Il sacrificio del cervo sacro è possibile, invece, che si sia sentito parlare de La favorita, film di Lanthimos che ha riscosso un grande successo.

La pellicola ci offre uno sguardo sul potere femminile. Ambientato nel 1700, il film ci porta a corte dove la regina Anna, fragile nel corpo e nello spirito, preferisce prendersi cura dei suoi 17 conigli – simbolo delle sue gravidanze non riuscite – lasciando l’onere di regnare a Sarah, la favorita e sua fidata consigliera.

Ma le cose sono destinate a cambiare quando arriva a corte Abigail – interpretata da Emma Stone, presente anche nel nuovo Povere Creature! – che comincerà a contendersi l’attenzione della regina, nonché il potere.

