YuYu Hakusho su Netflix: la recensione della serie basata sull'opera di Yoshihiro Togashi

YuYu Hakusho, opera leggendaria del mangaka Yoshihiro Togashi, è arrivata su Netflix con la produzione di Robot Communications. La mini serie merita come il fantastico Yu degli spettri degli anni Novanta oppure è deludente? Ecco la recensione.

YuYu Hakusho: la recensione della mini serie Netflix

Su Netflix è approdata la mini serie YuYu Hakusho, basata sull'opera degli anni Novanta del mangaka Yoshihiro Togashi, in Italia conosciuta con il titolo Yu degli spettri. Il nuovo live action per la nota piattaforma streaming è realizzato da Akira Morii e Kazutaka Sakamoto e prodotto da Robot Communications, già conosciuti per Alice in Borderland e Godzilla Minus One.

Il protagonista è Yusuke Urameshi, un liceale un po' problematico, che va male a scuola e ha un pessimo rapporto con la madre single. L'unica che riesce a farlo ragionare è la migliore amica. La serie inizia con Yusuke che è già morto e si assiste ad un lungo flashback che spiega la situazione. L'aldilà e il mondo degli umani sono sovrapposti, ma il confine che li separa si sta facendo sempre più sottile a causa dei demoni, gli yokai.

Così, a Yusuke viene concessa una seconda possibilità. Può tornare in vita nei panni di 'spia' dell'aldilà, in modo da occuparsi da vicino degli yokai. Da questo momento in poi, oltre ad indagare nell'animo del protagonista, la mini serie mostra una serie di combattimenti sanguinosi, dinamici e creativi, che trasmettono un senso di violenza assolutamente percettibile.

YuYu Hakusho: i pro e i contro della mini serie Netflix

La mini serie YuYu Hakusho, per quanti amano il live action, è assolutamente da vedere. Ci sono alcuni pro e contro, però, che vale la pena sottolineare. Innanzitutto, nella seconda parte si assiste ad un susseguirsi di combattimenti che, alla lunga, stufano lo spettatore. In ogni modo, sono avvincenti e ben coreografati.

Rispetto all'opera di Yoshihiro Togashi, nella mini serie gli yokai sono poco approfonditi. Sembrano quasi delle comparse e, di conseguenza, le loro storie sono poco o per nulla considerate. Dettaglio non trascurabile, specialmente per quanti hanno amato il manga. Senza ombra di dubbio, il primo episodio è quello meglio riuscito. Gli altri, invece, perdono un po' e forse anche di più.

Infine, gli sceneggiatori hanno scelto di puntare sul finto realismo piuttosto che sulla computer grafica. Questa decisione, ovviamente, ha portato all'uso - talvolta abuso - di protesi e trucco. Di conseguenza, si assiste ad un effetto cosplay un po' too much.

YuYu Hakusho: quante stagioni ha?

Al momento, YuYu Hakusho ha una sola stagione, composta da cinque episodi di un'ora di durata ognuno.

Il cast di YuYu Hakusho

Il cast di YuYu Hakusho è composto da attori giapponesi, alcuni dei quali già noti in patria. Di seguito, i protagonisti principali e la relativa parte: