Chi è Zo Vivaldi degli Stunt Pilots: davvero conosceva Fedez prima di X Factor?

Manca sempre meno alla finale di X Factor e, tra i 4 finalisti, spicca il talento degli Stunt Pilots, appartenenti alla classe di Dargen.

Il frontman della band, Zo Vivaldi, è stato però recentemente protagonista di alcune polemiche scatenate da Morgan: scopriamo chi è e la sua carriera prima di X Factor.

Zo Vivaldi: chi è il frontman degli Stunt Pilots

Appartenente alla band degli Stunt Pilots, Zo Vivaldi è una delle voci più apprezzate all'interno di X Factor, come dimostra il loro arrivo alla finale del talent show.

Nato nel 1997, il suo vero nome è Lorenzo Caio Sarti, conosciuto però con il nome d'arte Zo Vivaldi, con il quale si fa chiamare da un po' di anni.

Prima della sua partecipazione al programma, Zo aveva già espresso la sua passione per quest'arte, come dimostra la sua carriera come produttore e polistrumentista, oltre che come cantautore.

La sua anima pop si è formata anche grazie ai diversi viaggi intrapresi nella sua vita, passando da Milano a Shangai, senza dimenticare i suoi studi a Los Angeles, da cui ha tratto ispirazione per la sua musica.

Non è finita qui, in quanto una sua particolare collaborazione ha scatenato l'ira social di Morgan: ecco i dettagli.

Cosa ha detto Morgan al riguardo

Dopo aver rivelato il vero motivo dietro l'allontanamento di Morgan da X Factor, non resta che svelare le sue parole riguardo a Zo Vivaldi.

Sui suoi profili social, infatti, il noto artista ha continuato a parlare della sua esperienza nel talent show, continuando a riservare parole poco dolci nei confronti dei giudici.

Prima di entrare a X Factor, Zo Vivaldi avrebbe collaborato con Fedez per l'album Paranoia Airlines, oltre che con la Dark Polo Gang e per alcuni artisti del talent Amici.

A rivelare ciò è stato lo stesso Morgan, il quale ha svelato la poca correttezza da parte del programma e del giudice.

Le accuse di Morgan sul legame tra Fedez e Zo Vivaldi

Grazie al noto producer Michele Canova, sembra proprio che Zo Vivaldi sia entrato in contatto con Fedez prima ancora della sua esperienza con X Factor.

La questione era stata però svelata dagli stessi credits all'interno dell'album del rapper, il quale lo aveva citato per aver suonato chitarra acustica ed elettrica per alcuni brani, tra cui Holding Out for You e FuckTheNoia.

Dopo la sua collaborazione, Zo Vivaldi ha deciso però di entrare a far parte degli Stunt Pilots, partecipando in questa edizione di X Factor, seppur non sia finito nella squadra della sua vecchia conoscenza ma in quella di Dargen D'Amico.

