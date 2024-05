Nel 2024, la Spagna porterà sul palco dell’Eurovision a Malmö una proposta audace e carica di messaggi potenti. Il duo synth-pop Nebulossa, formato da Raquel Langa e Moises Muñoz, rappresenterà il paese con la canzone “ZORRA”, un inno di empowerment femminile che promette di fare rumore nell’arena europea.

La Storia di Successo di Nebulossa

Originari di Murcia, Raquel Langa e Moises Muñoz hanno iniziato il loro viaggio musicale nel 2018, fondendo influenze elettroniche, indie e rock per creare un suono distintivo che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. Con album come Catarsis (2019) e Resiliencia (2022), Nebulossa si è affermata come una delle voci più innovative della scena musicale spagnola.

Il significato di “ZORRA”

“ZORRA”, il brano scelto per l’Eurovision, si distingue non solo per la sua melodia coinvolgente ma anche per il suo testo provocatorio. In spagnolo, “zorra” può essere un termine dispregiativo per le donne, simile a “volpe”, ma il duo ha deciso di ribaltare questo significato per trasformarlo in un simbolo di forza e autodeterminazione. Raquel Langa spiega che la canzone è nata da un’esperienza personale di giudizio e etichettatura, trasformando il dolore in un potente grido di libertà e autoaffermazione.

Nebulossa all’Eurovision 2024

La partecipazione di Nebulossa all’Eurovision non è solo un traguardo nel loro percorso artistico ma rappresenta anche un’opportunità per far conoscere la loro musica e i loro ideali a un pubblico internazionale. Il duo vede questo evento come un palcoscenico ideale per diffondere il loro messaggio di empowerment, sperando di ispirare e motivare le donne in tutto il mondo.

La Reazione del Pubblico e le Aspettative

Con la sua forte carica emotiva e sociale, “ZORRA” è destinata a diventare un inno per molte donne e un punto di riflessione per il grande pubblico dell’Eurovision. La combinazione di sonorità synth-pop con un messaggio così impattante ha tutte le carte in regola per lasciare un segno significativo nella storia del contest.

“Zorra”: testo e traduzione

So che sono solo una put****

Che il mio passato ti divora

So che sono la pecora nera

L’incompresa, quella di pietra

So di non essere chi vuoi (lo so)

Capisco che ti dispero (lo so)

Ma questa è la mia natura

Cambiare per te mi rende pigra.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Se esco da sola, sono la put****

Se mi diverto, sono la più put****

Se mi allungo ed è la luce del giorno

Sono ancora più put****

Quando ottengo quello che voglio

Non è mai perché me lo merito

E anche se sto mangiando il mondo

Non vale un secondo.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Sono in un buon momento

Ricostruita dall’interno

E quella put**** che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una put**** da cartolina.

Che non se la passa più male

A cui non importa niente

Lanciami pietre, non mi interessa

Sono una put**** da cartolina

Sono una vera donna

E se mi comporto in modo viscerale

Passerò da put**** a sciacallo, aprirai un barattolo di vermi

Sono una put**** da cartolina.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Sono in un buon momento

Ricostruita dall’interno

E quella put**** che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una put**** da cartolina.

Il testo della canzone è dichiaratamente femminista. I Nebulossa hanno voluto dedicare questa canzone, stando ad alcune loro dichiarazioni, alle donne oppresse, che si sono sentite impotenti ma che non hanno mai smesso di lottare.