Perché giovedì Santo si mangia la zuppa di cozze: storia e tradizione del piatto

Il giovedì Santo è il giorno in cui si mangia la zuppa di cozze. Ecco come è nata questa tradizione e la storia che si nasconde dietro al motivo per cui il piatto tipico napoletano non può mancare durante questo giorno speciale.

Giovedì Santo è il giorno in cui si celebra il rito della lavanda dei piedi ed è uno dei più importanti a precedere la Pasqua. Secondo la tradizione partenopea, è anche il giorno in cui non può mancare nel menù la zuppa di cozze. Un piatto da leccarsi i baffi che ha una ricetta antica e piena di significato.

Ecco la storia dietro al motivo per cui il giovedì santo si deve mangiare la zuppa di cozze e la ricetta per prepararla al meglio.

La storia e la tradizione della zuppa di cozze il giovedì Santo

Capita spesso che le tradizioni culinarie siano legate a quelle cattoliche. Questo è il caso anche della zuppa di cozze di giovedì Santo. La ragione sembra essere legata al digiuno a cui i fedeli si devono sottoporre durante la Settimana Santa.

La nascita di questo piatto potrebbe essere da ricondurre a Ferdinando I di Borbone, re di Napoli, amante del pesce, frutti di mare e cozze al punto che egli stesso si dilettava nella pesca nelle limpide acque di Posillipo.

Preparava una ricetta di sua invenzione (cozzeche dint'a 'connola) che però gli veniva sconsigliata dal frate Rocco, che durante la Settimana Santa, gli consigliava di non eccedere con i peccati di gola.

Il re decise quindi, pur di non rinunciare alle sue amate cozze, di farsi preparare, il giovedì santo, una versione più leggera della sua ricetta: un piatto con solo cozze, pomodoro e salsa piccante, da mangiare prima di andare in via Toledo per la cerimonia.

La notizia di questa ricetta uscì dalle cucine del palazzo e si diffuse in tutta la città e da quel giorno tutti seguirono la ricetta del monarca, ovviamente sostituendo le costose cozze del re con altre più economiche.

Da quel momento, a Napoli non sembra essere Pasqua se non si mangia la zuppa di cozze il Giovedì Santo. Questo piatto, così come tutti quelli della tradizione, vivono di innumerevoli varianti, dal momento che ogni famiglia napoletana che si rispetti ha la sua ricetta "originale".

La ricetta per la zuppa di cozze: gli ingredienti

• 800 gr di polpo piccolo

• 1,2 kg di cozze

• 500 grammi di maruzzielli

• 800 gr di pomodori di Piennolo

• Olio extra vergine di oliva a piacere

• 2 spicchi d'aglio

• Prezzemolo

• Sale e olio piccante a piacere

• Freselle

Come preparare la zuppa di cozze

In una pentola capiente mettere qualche cucchiaio d'olio, uno spicchio d'aglio, due gambi di prezzemolo, i pomodorini del Piennolo tagliati a metà insieme al polpo piccolo che deve essere pulito e lavato. Bisogna aggiungere un pizzico di sale e chiudere la pentola con carta da cucina. È necessario assicurarsi che la carta copra bene la pentola e cuocere per circa trenta minuti, a fuoco lento, agitando di tanto in tanto la pentola.

Mentre il polpo cuoce, si devono raschiare e pulire le cozze. Far soffriggere leggermente in una padella qualche cucchiaio di olio, uno spicchio d'aglio e due gambi di prezzemolo. Successivamente aggiungere le cozze, coprirle e aspettare che si aprano.

Una volta aperte, tenerle nel loro guscio e coperte con il loro liquido ancora caldo, che deve essere passato attraverso un setaccio fine. Dopo trenta minuti, togliere il polpo dal tegame e tenerlo al caldo.

Alzare la fiamma e aggiungere il liquido delle cozze e dei maruzzielli puliti. Aggiungere un po' di prezzemolo tritato e cuocere a fuoco medio per altri dieci minuti. Una volta trascorsi, aggiungere anche le cozze e far cuocere il tutto per altri due minuti.

Per comporre il piatto, bisogna mettere al centro del piatto una fresella, cosparsa di salsa, con sopra il polpo e, tutt'intorno, cozze e maruzzielli. Per concludere, spolverare con un filo d'olio piccante in base ai propri gusti.

Leggi anche: Le migliori pizze di Napoli