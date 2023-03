L'abito da sposa più costoso del mondo non è stato indossato da una principessa

Per ogni ragazza che sogni il giorno del proprio matrimonio in ogni minimo dettaglio, l'abito da sposa è una delle componenti fondamentali, o forse la più importante, per avere la cerimonia perfetta.

L'abito dei sogni rappresenta anche una delle spese più significative di un matrimonio e normalmente si arriva a spendere anche qualche migliaio di euro per il vestito perfetto.

Inutile dire che anche le star non badino a spese per il grande giorno e gli abiti da sposa più costosi raggiungono cifre clamorose. Scopriamo la classifica dei più lussuosi di sempre.

Gli abiti da sposa più costosi della storia

Se alcune celebrità sono note anche per i modi talvolta stravaganti con cui spendono il proprio patrimonio, non c'è da stupirsi che per il giorno delle nozze arrivino a sborsare anche decine di milioni di dollari. L'abito da sposa fa certamente la sua parte e i più costosi del mondo raggiungono cifre da capogiro.

Partendo dal gradino più basso di questa classifica, troviamo i 100.000 dollari spesi per l'abito di Jessica Biel, che per il suo matrimonio con Justin Timberlake, celebrato nel 2012 in Puglia, l'attrice ha indossato una creazione di Giambattista Valli.

Proseguiamo con il vestito da sposa più famoso di sempre, quello della compianta Lady D, che con il suo infinito strascico ha lasciato tutti senza fiato. La spesa per questo pezzo di storia si aggira intorno ai 150.000 dollari.

Rimanendo tra i reali, troviamo in classifica anche il vestito di Marie-Chantal Miller, che ha sposato il principe Paolo di Grecia nel 1995 indossando un abito di Valentino da 225.000 dollari.

La precede in classifica Amal Alamuddin, consorte di George Clooney dal 2014. Per il matrimonio Amal ha indossato un incantevole Oscar De La Renta da 380.000 dollari.

Il primo vestito da sposa più costoso non è quello di Kate Middleton

La moglie dell'erede al trono d'Inghilterra occupa il terzo posto nella classifica dell'abito da nozze più caro del mondo. La principessa Kate ha indossato, per il matrimonio celebrato nel 2011, una creazione firmata Alexander McQueen da 400.000 dollari.

Con 500.000 dollari di abito, è Kim Kardashian la seconda in classifica. Givenchy l'ha vestita in occasione delle nozze del 2014 col rapper Kanye West celebrate a Firenze.

Primo posto di questa lista, per l'abito più dispendioso in assoluto, è occupato dall'ereditiera dei cristalli, Victoria Swarovski, che nel 2017 ha indossato il suo abito bianco da 795.000 euro.