Del lussuoso accappatoio di Versace indossato da Leone e Vittoria ci sono anche le versioni per uomo e donna. Ecco quanto costa e dove trovarlo a prezzo scontato (in outlet e online).

Non è la prima volta che Donatella Versace fa confezionare abiti che portano il marchio della celebre Medusa per la famiglia "Ferragnez", con cui da anni ormai ha stretto un solido rapporto che va oltre le collaborazioni professionali, tanto che per Leone e Vittoria Ferragni Lucia, la sorella di Gianni Versace è una "zia" acquisita.

E, proprio come ogni zia, anche Donatella si diverte a fare regali ai propri nipotini, solo che in questo caso si tratta di pezzi lussuosissimi del suo brand: un paio di accappatoi su misura con cui i piccoli di casa Ferragnez sono stati immortalati.

Fedez e Chiara ci sono abituati e anche questa volta, le immagini con i due dolcissimi bambini se da un lato hanno letteralmente sciolto i fan, dall'altro hanno fatto inevitabilmente parlare i detrattori della famiglia più famosa di Instagram. Ma quanto costano questi chiacchieratissimi accappatoi? Siamo andati a caccia di tutte le informazioni sul prezzo per voi!

Quanto costano gli accappatoi di Versace indossati da Leone e Vittoria

Sulla pagina web ufficiale di Versace sono riportate diverse misure e colorazioni degli stessi accappatoi. Quelli destinati ai bambini sono disponibili in nero o bianco con le celebri decorazioni in stile barocco in oro. Venduti per il prezzo di 260 euro.

Gli accappatoi indossati da Leone e Vittoria sono invece azzurro per lui e rosa per lei e, sulla schiena, sono personalizzati con i loro nomi. Sul sito di Versace gli stessi accappatoi con cappuccio sono sotto la sezione uomo-donna e stando alle immagini si tratta di accappatoi corti, che costano entrambi 410 euro.

Nelle immagini che hanno fatto il giro della rete, i figlioletti di Chiara e Fedez stringono tra le manine le tazze da viaggio borchiate con cannuccia incorporata di Versace che, al posto dell'immagine di Medusa, hanno le loro rispettive iniziali. Anche queste sono blu per lui e rosa per lei. Sul sito la stessa tazza ma con l'effigie di Medusa costa 850 euro.

Versace, accappatoio e vestaglia per uomo e donna: il prezzo

Insieme agli accappatoi con cappuccio di cui abbiamo già parlato, nella sezione uomo-donna si trovano anche gli accappatoi senza cappuccio e leggermente più lunghi fino a metà gamba. Anche questi riportano il prezzo di 410 euro oltre al rosa, al blu, al nero e al bianco sono disponibili in altre colorazioni.

Versace è famosa per la seta che utilizza per alcuni dei suoi capi e per la stampa in stile barocco su sfondo nero. Un accappatoio e una vestaglia in seta, in questo stile firmato dal brand, costano la bellezza di 1.395 euro.

Alla ricerca del risparmio: dagli outlet di Versace ai negozi vintage

Se vi piacciono gli accappatoi di Versace ma non il prezzo pieno di questi, sappiate che potreste trovare qualche occasione con prezzi scontati negli outlet del brand sparsi per tutta Italia, come quello di Serravalle. Difficile invece trovarli su Amazon, a meno che non si tratti di imitazioni mentre su Internet è facile anche incappare in falsi.

La Medusa e lo stile dorato di Versace infatti sono soggetti molto imitati, ma un falso, per quanto possa essere fatto bene, rimane comunque un falso e quindi non avrà mai la stessa qualità del pezzo originale. Proprio per questo vi sconsigliamo di spendere i vostri soldi per un prodotto che rischia di rovinarsi nel giro di poco tempo.

Ma se proprio avete un debole per il brand Versace e allo stesso tempo, non potete permettervi di pagare un unico pezzo a prezzo pieno, potreste cercare qualcosa del brand su Vinted, dove sono in vendita molti usati relativamente nuovi o vintage del marchio. Oppure, ancora meglio, potreste recarvi di persona in quei negozi specializzati in vendita di merce vintage.