Lauro De Marinis, meglio conosciuto come Achille Lauro, è diventato in pochi anni una figura iconica nel mondo della musica italiana. Famoso per la sua eccentricità, in particolare nella scelta degli abiti con cui si esibisce, potremmo immaginare che questo attributo si rispecchi anche dentro le mura della sua casa. È sempre sotto i riflettori, ma nonostante ciò riesce a tenere molto riservata la sua vita. Grazie a Le Iene però, è stato possibile sbirciare in casa sua. Ecco le immagini della lussuosissima casa milanese dove vive Achille Lauro.

Tra lusso e arte, ecco dove vive Achille Lauro

Con il nome d’arte, associazione tra il suo vero nome e l’armatore partenopeo, il cantante diventa famoso partecipando alla sessantanovesima edizione di Sanremo. In realtà, la sua carriera musicale era già decollata negli anni precedenti: dopo i suoi primi lavori è diventato l’artista di spicco di Quarto Blocco, tanto da entrare nell’etichetta Roccia Music.

Achille Lauro fa parlare molto di sé, ma si sa poco della sua vita privata. Infatti, della sua vita amorosa sappiamo solo che ha una relazione con una certa Francesca. I più curiosi però non avranno dimenticato le immagini del suo bellissimo appartamento nel cuore del capoluogo meneghino. Durante un episodio de Le Iene, a dicembre 2023, il cantante romano ha invitato Nicolò De Devitiis a trascorrere una giornata con lui e ha mostrato dove vive.

Sembrerebbe che il cantante abbia una casa a Milano e, dalle immagini mostrate, pare sia curata nei minimi dettagli. Achille Lauro, infatti, non è solo uno dei cantanti più famosi degli ultimi anni. L’artista è persino un imprenditore immobiliare e ha mostrato con grande orgoglio il suo appartamento, che – viste le dimensioni – sarebbe meglio definire un grande attico.

Stanze spaziose e grandi vetrate luminose si affacciano sulla grande metropoli. Impossibile poi non notare le numerose piante da interno che conferiscono un tocco di verde in più all’ambiente. Inoltre, non manca un’enorme cabina armadio, dove sono custoditi anche gli abiti più particolari e iconici indossati da Achille Lauro.

Eppure ciò che rende veramente particolare l’appartamento non è la spaziosa cabina armadio, ma il salotto che, con i suoi tre eleganti divani bianchi e la tv maxi schermo, è attraversato da un ponte che porta al suo studio di registrazione privato.

