Thom Trade Italy, branchia del gruppo retail francese Thom Group, amplia la propria offerta con la nuova collezione di orologi Adidas Originals. La compagnia di vendita al dettaglio si è infatti aggiudicata il famoso marchio che sarà disponibile alla vendita già a partire dalla primavera estate 2022.

Gli orologi Adidas Originals per Thom Trade Italy

Lusso? Certamente, ma non solo. Gli orologi Adidas Originals prodotti in licenza da Timex Nederland B.V. sono 34 in totale e si suddividono in tre linee: style, fashion e street per soddisfare tutte le più diverse esigenze ma anche per avvicinarsi sempre di più ad un pubblico più giovane e sportivo.

Anche i prezzi sono davvero alla portata di tutte le tasche. Variano infatti tra i 69 e i 159 euro, a seconda ovviamente del modello e delle sue caratteristiche. La collezione è caratterizzata dall'iconico trifoglio, il logo di Adidas Originals, presente sui quadranti, sulla corona e in alcuni casi anche sui cinturini.

Gli orologi di questa nuova collezione si differenziano in base allo stile che appunto soddisfa tutti tra chi preferisce un look più classico, chi più moderno, oppure minimal, ma anche materiali e colori, come sempre, fanno la loro parte nel rendere più accattivante il prodotto.

Tra i modelli che spiccano in questa nuova collezione ci sono Code One, Code One Chrono e Code Two che sono caratterizzati da linee più classiche, mentre Edition Two ed Edition Three sono adatti per chi cerca quel tocco di colore senza però rinunciare all'eleganza. Sempre parlando di colore, le proposte decisamente più stravaganti sono Project Two, Digital One GMT e, infine, Digital Two.

"Tempo" di sport e sostenibilità, le parole di Andrea Busato

Andrea Busato, il General Manager di Thom Trade Italy, ha commentato questa nuova acquisizione non mancando di mostrare il proprio entusiasmo. L'aggiunta di Adidas Original, come infatti abbiamo già accennato, permette alla compagnia di raggiungere un target più giovane, una fetta indubbiamente sempre più importante del mercato e di coniugare i valori dello sport e un approccio sempre più sostenibile anche nel mondo dell'orologeria.

Busato non manca di sottolineare anche quanto la personalità notoriamente forte di questo brand sia una leva strategica molto importante per proporre la nuova collezione di Adidas Original ad una selezione di concessionari indipendenti.

Un nuovo successo dopo l'acquisizione dei prodotti di due famosissimi marchi

Si può dire che l'aggiunta degli orologi targati Adidas Original nella loro già ampia selezione sia solo l'ultimo importantissimo successo, in ordine di tempo, che Thom Trade Italy è riuscita a collezionare.

A dicembre scorso infatti si sono aggiunti a questa particolare scuderia di prodotti anche gli orologi di Calvin Klein e i gioielli dedicati al mondo maschile di Tommy Hilfiger che sono stati lanciati rispettivamente a febbraio e a marzo 2022. Nel 2019 invece si erano aggiunti anche gli orologi di Hugo Boss e quelli dello stesso Tommy hilfiger.