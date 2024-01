Affitto, quali sono le città più care del 2024? Strano ma vero, Milano cede il primato

Al giorno d'oggi, prendere una casa in affitto equivale a pagare la rata di un mutuo. I canoni di locazione sono diventati insostenibili, sia per i giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro che per le famiglie. Vediamo quali sono le citta più care del 2024.

Affitto: ecco quali sono le prime tre citta più care del 2024

Da tempo, ormai, si discute del problema caro affitti in Italia, Milano in testa. Da Nord a Sud, ovviamente in maniera differente, i canoni di locazione per appartamenti il più delle volte discutibili sono alle stelle. Cosa accadrà nel 2024? Secondo gli esperti del settore, non ci sarà nessuna inversione di marcia, anzi. La situazione sembra essere destinata a peggiorare.

Stando ad un'analisi condotta da Immobiliare.it Insights, alcune città saranno più care di altre anche nel 2024. Milano cede il primato a Firenze per quel che riguarda gli affitti, ma lo mantiene per il settore delle compravendite. Il capoluogo lombardo raggiunge un prezzo al metro quadro di circa 5.500 euro (+2% rispetto al 2023) per l'acquisto, mentre l'affitto arriva a 25 euro al metro quadrato (+1,2% rispetto al 2023). A Firenze, invece, si tocca un incremento del 18%, con un prezzo di 29 euro al metro quadro.

Tra le città più care del 2024 per quel che riguarda gli affitti troviamo anche Napoli, che raggiunge un incremento notevole, pari a 16,8% con 16,7 euro al metro quadro. Aumenti non indifferenti, specialmente se consideriamo che il capoluogo campano, pur avendo stipendi medi molto, molto più bassi, inizierà ad avere canoni di locazione simili a Firenze e Milano.

Caro affitti: perché nel 2024 ci saranno ulteriori rincari?

Firenze, Milano e Napoli hanno conquistato il podio delle città più care del 2024 per quel che riguarda gli affitti, ma anche altre località dello Stivale non sono da meno. Parliamo di incrementi minori, ma comunque degni di nota. Bari, Genova, Palermo e Torino crescono del 4/5%, mentre Bologna resta quasi immobile, con un +0,2%. Antonio Intini, chief business officer di Immobiliare.it, ha dichiarato:

È vero che le dinamiche di prezzo sono lente a reagire ed è per questo che le previsioni non dipingono un 2024 di prezzi in discesa. Va detto che l’ascesa dei tassi dei mutui e la corsa dell’inflazione hanno ridimensionato le intenzioni e la capacità d’acquisto degli italiani, spostando una fetta di domanda verso la locazione, un mercato che quindi potrebbe veder salire i prezzi in risposta a un aumento dell’interesse. In particolare, per quanto riguarda l’affitto nelle zone in cui il mercato immobiliare è stato più dinamico nell’ultimo periodo, come Bologna o Firenze, non è sempre facile prevedere l’evoluzione del settore nel corso dell’anno successivo. La locazione è estremamente sensibile ai cambiamenti socio-economici che coinvolgono il nostro Paese e i proprietari che mettono in affitto sono pronti a adeguare rapidamente il prezzo del loro immobile alle nuove richieste del mercato.

In sostanza, le leggi del mercato parlano chiaro: così come aumenta la richiesta di case in affitto, allo stesso modo cresce il prezzo con cui vengono proposte.