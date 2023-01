Il nome di Al Bano figura tra quelli scelti dal padrone di casa Amadeus: tra i super ospiti di Sanremo 2023 potremo contare anche sul cantante di Cellino San Marco.

L’artista, come annunciato già a inizio gennaio 2023, prenderà parte alla seconda serata del Festival. E non sarà da solo: con lui, in serata, avremo come super ospiti anche Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Il cantante è spesso al centro dell’interesse da parte del pubblico per via delle sue molteplici attività. Non è solo un cantante, ma possiede anche degli appezzamenti di terreno e produce vino.

Per questo, in molti si interrogano spesso sul patrimonio di Al Bano. Cerchiamo di capire insieme a quanto ammonta.

Al Bano, un patrimonio esagerato quello del super ospite a Sanremo 2023: quanto guadagna

Albano Carrisi, questo è il vero nome di Al Bano, è un cantante e interprete conosciuto in tutto il mondo per la sua particolare voce. La sua lunghissima carriera gli ha consentito di guadagnarsi un patrimonio di tutto rispetto.

Spesso presente al Festival di Sanremo (non solo come ospite, ma come concorrente), il cantante ha anche avuto modo di organizzare tournee e concerti in giro per il mondo.

E questi lavori nel mondo dello spettacolo gli hanno certamente concesso di guadagnare moltissimi soldi.

Eppure, stimare con esattezza il patrimonio dell’artista è molto, molto complesso. Infatti, come abbiamo accennato in apertura, Al Bano non è solamente attivo nel mondo della musica.

In Puglia, la famiglia Carrisi vanta diversi possedimenti. Inoltre, Al Bano è anche imprenditore: dall’Azienda Vinicola Carrisi derivano non solo vini, sia rossi che bianchi, ma anche grappa ed olio.

I prodotti dell’azienda di Al Bano vengono ovviamente rivenduti a prezzi variabili (che variano da una decina di euro fino a circa 50 euro a bottiglia): il che contribuisce di certo ad aumentare il patrimonio dell’artista.

Al Bano: patrimonio e guadagni provenienti dall’attività musicale e cachet Sanremo 2023

Ai proventi dell’Azienda Vinicola Carrisi vanno aggiunti i guadagni (enormi) che derivano dall’attività musicale dell’interprete.

Al Bano può contare, oltre che sui proventi che derivano dagli album pubblicati nel corso della sua lunga carriera, anche sui ricavi che provengono dalle piattaforme di streaming audio, prima tra tutti Spotify.

E, ad aumentare il patrimonio di Al Bano, contribuiscono anche le ospitate televisive. Sanremo 2023 non è il primo Festival al quale il cantante di Cellino San Marco partecipa come ospite.

Nel 2020 partecipò come super ospite al Festival della Canzone Italiana al fianco dell’ex compagna Romina Power. All’epoca fece molto scalpore la notizia secondo la quale l’artista contratto per settimane con la RAI per definire il proprio cachet. Alla fine, Al Bano riuscì a portarsi a casa più di 50.000 euro.

Di certo anche Sanremo 2023 gli frutterà una cifra simile.

Quanto guadagna Al Bano? La controversia sulla pensione

La questione del patrimonio di Al Bano attirò l’interesse della stampa in quanto, in piena emergenza Covid-19, l’interprete dichiarò un guadagno di circa 1.450 euro, derivanti dalla propria pensione.

Un guadagno che Carrisi giudicava insoddisfacente, dato che la pandemia non permetteva di organizzare live e concerti, coi quali in genere Al Bano riesce a guadagnare cifre considerevoli.

