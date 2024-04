Alain Delon: ecco a quanto ammonta il patrimonio dell'attore

Con una carriera di oltre sessant'anni alle spalle, Alain Delon vanta un patrimonio ingente. Non a caso, i suoi tre figli hanno iniziato una battaglia legale che li vedrà scontrarsi in tribunale fino all'ultimo centesimo.

Alain Delon: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1935, Alain Delon ha debuttato al cinema nel lontano 1957, nel film Godot, mentre l'anno seguente ha ottenuto il primo ruolo da protagonista nella pellicola L'amante pura. Da questo momento in poi ha recitato in tanti titoli di successo, oltre 80, diventando uno dei divi più famosi al mondo. Si ricordano: Delitto in pieno sole, Rocco e i suoi fratelli, L’eclisse, Il Gattopardo, Frank Costello faccia d’angelo, La piscina, Borsalino, Il clan dei siciliani e Zorro. E' normale, quindi, che il suo patrimonio sia ingente.

L'ultima apparizione di Alain al cinema è datata 2008, nel film Asterix alle Olimpiadi, mentre nel 2017 ha annunciato il ritiro dalle scene. Stando ad alcune stime, le ricchezze di Delon si aggirano intorno ai 200 milioni di euro. Il patrimonio dell'attore non è dato solo dal cinema, ma anche dalla gestione del suo marchio Alain Delon, da proprietà immobiliari e collezioni d'arte.

Negli ultimi tempi, le condizioni di salute del divo sono peggiorate. Dopo l'ictus del 2019, il medico gli ha diagnosticato un linfoma e "uno stato di esaurimento fisico e psicologico". Nel gennaio 2024, i tre figli Anthony, Alain-Fabien e Anouchka hanno iniziato a farsi la guerra per il patrimonio del genitore.

Alain Delon: guerra tra i figli per l'ingente patrimonio

All'apparenza, i figli di Alain Delon si stanno scontrando per lo stato di salute del genitore. La realtà, però, è ben diversa. Anthony e Alain-Fabien si sono coalizzati contro la sorella Anouchka, accusandola di aver manipolato l'attore. Non solo, sembra che la 33enne abbia nascosto il suo stato di salute ai fratelli e voglia portarlo in Svizzera per evitare di pagare troppe tasse sull'eredità.

Ciliegina sulla torta, i due fratelli sostengono che Anouchka abbia convinto il genitore a mettere all'asta 80 opere d'arte, per un totale di oltre 8 milioni di euro. La vendita è andata in scena lo scorso giugno ed è stata preceduta da altri commerci inerenti armi da collezioni, vini pregiati e auto di lusso.

Anouchka, dal canto suo, sostiene che i fratelli Anthony e Alain-Fabien abbiano messo in pericolo la vita di Alain e sostiene di volerlo portare in Svizzera per consentirgli di curarsi al meglio. In seguito a questa controversia, il divo è stato posto sotto "curatela rafforzata", una disposizione simile alla tutela giuridica volta a preservare coloro che hanno ridotte capacità fisiche e mentali. A deciderlo, anche per proteggere il patrimonio dell'attore, è stato un giudice di Montargis, in Francia.

I figli di Delon si incontreranno in tribunale nell'aprile del 2025, dopo che Anouchka ha citato in giudizio i suoi fratelli per aver diffuso una registrazione di una conversazione tra lei e suo padre. L'accusa, al momento, è quella di violazione della privacy.