Albano Carrisi, dove abita? Il cantante vive in una dimora da sogno

Albano Carrisi non è famoso soltanto per le sue canzoni e la vita sentimentale un po' turbolenta, ma anche per il luogo dove abita.

Dove abita Albano Carrisi? Il cantautore vive da sempre nella sua Cellino San Marco, in una splendida villa circondata dal verde. La sua non è una semplice dimora, ma una vera e propria tenuta famosa in tutto il mondo, sia per la bellezza che per i prodotti che vende e l'ospitalità che offre.

Albano: ecco dove abita Carrisi con tutta la sua famiglia

Al Bano, all'anagrafe Albano Antonio Carrisi, è famoso in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera, iniziata nel lontano 1966, ha regalato ai fan tante canzoni. Da Felicità a Nostalgia canaglia, passando per Tu soltanto tu, Sempre sempre, E' la mia vita, Ci sarà, Canta terra mia e Nel sole: è impossibile elencare tutti i successi del cantautore pugliese. Non solo per la sua musica, Albano è finito al centro dell'attenzione anche per la sua vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr), ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo altri due pargoli (Jasmine, che recentemente si è fidanzata, e Albano Jr).

Mentre negli anni le sue consorti sono cambiate, Albano non ha mai lasciato la sua terra natale. Carrisi abita da sempre a Cellino San Marco, comune in provincia di Brindisi, in una grande proprietà che porta il suo nome. Stiamo parlando de Le Tenute Carrisi, che sorgono attorno alla Masseria Cutri Petrizzi, costruzione del Settecento di proprietà del bisnonno di Albano. La dimora è immersa nella natura e vanta boschi, uliveti, vigneti, piscina, spa, hotel, ristorante e diverse residenze in cui alloggia la famiglia Carrisi.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// https://www.instagram.com/reel/CnB6vqmBtyt/

Le Tenute Carrisi sono famose in tutto il mondo

Albano vive presso le Tenute Carrisi con tutta la sua famiglia allargata. Ovviamente, Romina Power non abita in pianta stabile in Puglia, ma vi si reca solo quando va a trovare i figli. L'azienda produce vino, olio e tanti altri prodotti agricoli, che vende in tutto il mondo.

La casa del cantautore si trova nella villa principale ed è circondata dal verde, dettaglio che gli garantisce anche una certa privacy quando ci sono clienti nell'hotel. La dimora occupa più livelli e presenta i soffitti alti di un tempo e arredamento in stile classico.

L'intera proprietà Carrisi vanta un'architettura storica di grande bellezza, con tanto di terrazze e balconi panoramici. Se a tutto ciò si aggiungono anche la piscina e la spa, non si può fare altro che descrivere la casa di Albano come una vera e propria oasi di benessere.