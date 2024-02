Albergo a Sanremo, quanto costa durante il Festival? Ecco le cifre di hotel e ville

Se state pesando di soggiornare a Sanremo durante la settimana del Festival sappiate che i prezzi non sono accessibili a tutto. Non solo, le prenotazioni sono overbooking da tempo. Vediamo quanto costa un albergo nella città dei fiori durante la kermesse.

Albergo a Sanremo: quanto costa durante il Festival?

In scena dal lontano 1951, il Festival di Sanremo è l'evento musicale più importante d'Italia. Non stupisce, quindi, che soggiornare nella città dei fiori durante la settimana della kermesse sia quasi proibitivo. Nel 2024, va in scena dal 6 al 10 febbraio, ma gli alberghi principali sono andati in overbooking già nei primi giorni di gennaio. Il motivo è presto detto: gli artisti che partecipano alla gara canora sono, quest'anno ben 30 e con loro ci sono tutti i membri dello staff.

Ai cantanti bisogna aggiungere i conduttori, gli ospiti nazionali e internazionali, i giornalisti e le troupe televisive e radiofoniche. Tutte queste persone bastano già a riempire gli hotel principali della città. Amadeus e Fiorello, ad esempio, soggiornano sempre all’Hotel Globo, un tre stelle che si trova proprio davanti al Teatro dell’Ariston. La struttura segnava il tutto esaurito già sul finire di gennaio ed è possibile prenotare una camera solo a partire dall'11 febbraio 2024.

Insomma, dormire a Sanremo durante il Festival è pressoché impossibile, ma quanto costa un soggiorno? Secondo un'analisi fatta da Fanpage, la settimana della kermesse un hotel situato a meno di 1 km dall'Ariston costa dai 1,400 euro in su. Si legge:

Con questa cifra due adulti possono trascorrere 5 notti in un appartamento privato dotato di ogni comfort e con colazione inclusa.

Si parla, quindi, di un appartamento e non di un albergo. Se si volesse una camera in hotel con vista mare si spendono dai 4 mila euro per una settimana.

Durante il Festival, come avrete facilmente intuito, è quasi impossibile soggiornare a Sanremo. Ovviamente, se si prenota con largo anticipo non ci sono problemi. Laddove non si volesse un hotel vicino al teatro Ariston si hanno già più possibilità. I prezzi, nella maggior parte dei casi, restano alti. Ad esempio, la villa dove ha dormito Chiara Ferragni nel 2023, la Dendi, dovrebbe costare intorno agli 8,000 euro.

In alternativa, si può scegliere di pernottare in uno yatch. Il prezzo per cinque notti, però, è accessibile a pochi: oltre 11,000 euro. E' bene sottolineare che la prenotazione anticipata, quindi non a ridosso del Festival, potrebbe garantire anche uno sconto sulla tariffa. E' difficile, comunque, trovare una struttura che, per cinque notti, costi meno di 1,200 euro, ossia 240 euro a notte.