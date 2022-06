La conosciamo come politica, attivista e opinionista in diversi programmai tv. Ma quanto è ricca la nipote di Mussolini, tra eredità, patrimonio e stipendio da parlamentare?

Alessandra Mussolini è un'ex politica e personaggio televisivo nota in modo particolare per la sua ascendenza. Si tratta infatti della nipote di Benito Mussolini, suo nonno paterno e di Sophia Loren, sua zia materna.

Tra la sua carriera in politica e quella sul piccolo schermo come opinionista è difficile risalire al suo patrimonio effettivo, ma possiamo comunque provare a farne una stima guardando i suoi guadagni da politica e i suoi compensi per quanto riguarda le apparizioni televisive.

Quanto guadagna Alessandra Mussolini tra politica e televisione

Come abbiamo già detto non sappiamo di preciso a quanto ammontino i guadagni di Alessandra Mussolini, secondo alcune ricerche però si parlerebbe di una cifra di poco più di 220mila euro in tutto a cui Alessandra non intenderebbe proprio rinunciare.

Nel 2019 proprio lei era tra le voci politiche che si opponevano fermamente al taglio dei vitalizi d'oro. La proposta prevedeva di abbassare le indennità a 5000 euro, indennità appunto che tra mensilità, diaria e rimborso spese raggiungerebbe nella stra grande maggioranza dei casi una quota lorda di 15mila euro al mese.

Nella sua carriera, la Mussolini ha avuto anche esperienze cinematografiche e televisive. Dagli anni '70 agli anni '90 infatti ha preso parte a diversi film ed è stata poi ospite, presenza fissa e concorrente in diversi salottini televisivi tra RAI e Mediaset. L'abbiamo vista molto spesso da Barbara D'Urso ed ha partecipato anche a show come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato.

Difficile stabilire i compensi anche in questo caso. Possiamo però basarci su indiscrezioni mai del tutto confermate che, a Ballando con le stelle per esempio, per i concorrenti è previsto un tetto massimo di 30.000 euro a puntata. Per quanto riguarda gli opinionisti di Barbara D'Urso invece, sembra che questi vengano pagati fino a 3000 euro a puntata, che aumentano e diminuiscono a seconda di chi li percepisce.

Alessandra Mussolini nei primi anni '80 ha anche inciso un album in studio, dal titolo "Amore" che se non per incassi le frutterà sicuramente qualcosa in termini di diritti d'autore. Mentre nel 2009 ha scritto un libro a quattro mani con Claudio Sabelli Fioretti. Il libro in questione si intitola "Se ci fosse ancora lui".

I possedimenti della Mussolini

Alessandra Mussolini tra le altre cose, sarebbe anche proprietaria di un patrimonio immobiliare essendo questa socio e amministratore unico della Carocla srl, società attiva dal 2007 che si occupa della compravendita di beni immobiliari ed è anche impegnata nella valorizzazione di tali beni.

Questa società secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni, si dividerebbe in due immobili situati tutti e due a Ladispoli (Roma) entrambi per un valore di oltre 2milioni di euro.

La Mussolini inoltre vivrebbe a Roma, precisamente sulla Via Nomentana sulla strada delle sedi di alcune ambasciate. L'abitazione nel 2015 è stata oggetto dell'attenzione di alcuni ladri fortunatamente messi in fuga dal cane dell'ex politica.