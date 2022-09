Alfonso Signorini si è fatto strada nei vari salotti televisivi e dalla direzione del giornale Chi è arrivato fino al timone del Grande Fratello Vip, che si appresta a condurre per la quarta edizione consecutiva, la settima per la messa in onda del reality dedicato ai famosi e ai famosissimi.

Ma a quanto ammonterebbe il patrimonio del Re del gossip? Quanto guadagna per la sua presenza al GF Vip? E cosa sappiamo sulla vita privata di Alfonso e sulla sua carriera? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Quanto guadagna Alfonso Signorini per condurre il GF Vip

Complice anche il Coronavirus esploso durante la prima edizione del Grande Fratello Vip condotta dal giornalista, Alfonso Signorini con la scusa che i "vipponi" sarebbero stati più sicuri all'interno della Casa, lontano dai contagi, si è buttato nell'impresa di condurre l'edizione del reality più lunga di sempre.

Se infatti la quarta edizione del reality vinta da Paola Di Benedetto è durata 92 giorni superando le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi oggi alle prese con la costosa fine del matrimonio con Francesco Totti, la quinta e la sesta sono state ancora più lunghe, mettendo anche a dura prova la resistenza dei partecipanti. La quinta, vinta da Tommaso Zorzi, è durata infatti 169 puntate, la sesta vinta dalla principessa Jessica Selassiè ben 193.

Questo significa anche che opinionisti e conduttore hanno anche avuto la possibilità di accumulare più presenze per il loro cachet. In particolare, Signorini, sembra aver guadagnato molto di più rispetto alla collega che lo ha preceduto!

Se infatti Ilary avrebbe guadagnato un totale di 650mila euro, per il cachet di Alfonso secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe addirittura di circa 2milioni di euro percepiti per edizione con una cifra tra i 40 e i 50mila euro a puntata.

La carriera di Signorini

Con alle spalle più di 25 anni di carriera, Alfonso Signorini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro iniziando come insegnante. Successivamente, nel 1995 una volta diventato giornalista professionista, passa dalla redazione di Panorama a quella di Chi, diventando direttore di quest'ultima testata nel 2006. Nel 2008 invece, lo vediamo alla direzione di Tv Sorrisi e Canzoni.

In televisione invece arriva nel 2002 approdando prima in RAI, poi in Mediaset dove può dare sfoggio di tutte le sue conoscenze del mondo del gossip grazie a programmi come Verissimo. Passa poi anche in radio e nel 2010 debutta finalmente nella conduzione di un programma tutto suo: Kalispera!, trasmesso per la prima edizione nella seconda serata di Canale 5 per poi passare alla prima.

La sua avventura con i reality show invece inizia nel 2015, quando insieme a Mara Venier è opinionista per la prima edizione dell'Isola dei Famosi approdata da Rai 2 a Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi. L'anno dopo invece, ricopre lo stesso ruolo proprio per la versione "vip" del Grande Fratello. La carriera di Signorini inoltre, è fatta anche di teatro e letteratura. Il giornalista ha infatti curato diverse opere famosissime e ha scritto diversi libri.

Per questione di privacy è praticamente impossibile calcolare la somma effettiva del patrimonio di Signorini, ma alla luce di tutte queste esperienze possiamo dedurre che possa trattarsi di una cifra a più zeri, tale da permettergli di potersi togliere qualsiasi sfizio.

Vita privata, amori e curiosità sul Re del gossip

Alfonso Signorini ha raccontato più volte commosso il rapporto con i suoi genitori. A legarli c'è sempre stato un rapporto di amore e rispetto, profondo e reciproco, fino agli ultimi giorni di chi lo ha messo al mondo.

Per anni ha anche lottato contro un brutta malattia, la leucemia mieloide e in quel periodo oltre al sostegno delle persone più vicine a lui, il giornalista ha anche trovato il sostegno nella Fede. Non ha infatti mai nascosto la sua devozione per la Chiesa e la religione cristiana in generale anche se più volte si è trovato quasi in difetto nel vivere la sua affettività come un peccato, secondo i dettami di quest'ultima.

Signorini è infatti dichiaratamente omosessuale e per 18 anni è stato il compagno del politico Paolo Galimberti, la loro relazione però sembra essersi conclusa, almeno ufficialmente, nel settembre del 2022. Pare comunque che nonostante sia single, nel cuore di Signorini ci sia già un altro. Per quanto riguarda il capitolo sui figli, Signorini non è padre ma non ha mai nascosto il suo istinto paterno.