Chi si ricorda "T'appartengo"? Il brano con tanto di balletto, cantato a Non è la RAI? Da quel successo Ambra Angiolini, la voce di questa canzone, ne ha fatta di strada diventando grande, letteralmente, sotto i riflettori.

Oggi infatti, è passata dal detenere il primato della conduzione più longeva del Concertone del Primo Maggio al tavolo dei giudici di X Factor 2022 insieme a Rkomi, Fedez, Dargen D'Amico e Francesca Michielin sul palco. Ma a quanto ammonterebbe, alla luce di una carriera tanto soddisfacente, il suo patrimonio? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Ambra Angiolini, da Non è la RAI a X Factor: a quanto ammonta il suo patrimonio

Nata a Roma nel 1977 Ambra Angiolini debutta giovanissima davanti alla telecamera, a soli 15 anni. Prima la vediamo a Bulli e Pupe, il primissimo programma per l'eclettico personaggio, ma il vero successo, come dicevamo, lo trova grazie a Non è la RAI. Da quel momento infatti, Ambra colleziona diversi successi in molti campi artistici, dalla televisione al cinema, fino anche alla radio, come conduttrice e anche come cantante.

Dal 1992, anno in cui ha iniziato la propria attività fino ad oggi, la Angiolini deve aver accumulato un patrimonio molto vasto, di cui per ragioni di privacy non è dato sapere l'ammontare preciso, si può comunque ipotizzare prendendo in considerazione i cachet di alcuni show a cui ha partecipato nel corso della sua carriera.

Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset pagava le ragazze di Non è la RAI con un cachet che andava dalle 100mila Lire alle 150mila per chi aveva l'esclusiva. Ma come succede in questi programmi, si veda per esempio il Festival di Sanremo, i veri guadagni arrivavano dalle serate organizzate al di fuori del programma.

A proposito del Festival di Sanremo, nel 1996 Ambra Angiolini ha condotto il Dopofestival. Quell'anno padrone di casa era Pippo Baudo, affiancato da Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. Difficile ricordare a quanto ammontasse il cachet in quell'epoca in cui vigevano ancora le vecchie Lire, ma almeno per quanto riguarda i presentatori non è impensabile immaginare cifre a più zeri.

Le vendite discografiche e il successo al cinema

Ambra Angiolini ha pubblicato anche ben quattro album in studio. Il genere prediletto dall'artista è sempre stato il pop mischiato con il rap. Il primo ad uscire, nel 1994, è stato appunto "T'appartengo" che contiene la celebre canzone che dà il titolo all'album.

Quell'anno l'album ha raggiunto la prima posizione delle classifiche radiofoniche italiane e a fine anno era sceso appena alla quarta posizione, collezionando già nel primo periodo del suo debutto, la vendita di circa 800mila copie.

Ambra Angiolini ha collezionato anche diversi premi, non solo in campo musicale, tra dischi d'oro e di platino, ma anche per le sue interpretazioni cinematografiche. Nel 2007 ha vinto un Golden Globe come Miglior attrice rivelazione per il film Saturno Contro e nello stesso anno, per lo stesso film, ha vinto un David di Donatello come Miglior attrice protagonista.

Dove vive Ambra Angiolini

Dal 2004 al 2015 Ambra Angiolini è stata sposata con il cantante Francesco Renga, con cui è rimasta comunque in buoni rapporti e da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Dal 2017 al 2021 è stata invece legata all'allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

La conduttrice, cantante e attrice ha però voluto mantenere una certa indipendenza a prescindere dalle proprie frequentazioni, probabilmente proprio per tutelare i figli. Oggi Ambra vivrebbe insieme a loro nella sua casa di Brescia caratterizzata da elementi di design ricercato come arredo.