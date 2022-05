Impossibile resistere al fascino di una pietra preziosa, soprattutto se questa è incastonata sopra un anello, che porta con sé da sempre una forte simbologia. Alcuni, costosissimi, li abbiamo visti indossati dalle star. Ma quali sono gli anelli più costosi al mondo? Li abbiamo cercati per voi!

Gli anelli più costosi al mondo

Uno degli anelli più costosi al mondo si chiama Pink Star, un diamante di 52 carati che arriva dall'Africa venduto ad un'asta record di Sotheby's per poco meno di 72milioni di dollari. Il prezioso diamante ha origine da una pietra grezza di 132 carati estratta nel 1999 e poi lavorata per estrarne il diamante. Si tratta di un pezzo unico e secondo i gemmologi esperti è il più grande diamante rosa mai classificato.

Rosa, ma di una gradazione decisamente più intensa anche per il Graff Pink, un diamante di 23 carati con taglio a smeraldo, venduto anche questo ad un'asta di Sotheby's per un valore di 46milioni di dollari. Ad aggiudicarselo è stato il gioielliere Laurence Graff, che stava partecipando all'asta per telefono. Non avendo nome, il diamante prese quello del suo proprietario, "Graff" appunto.

Segue il Winston Blue, l'anello caratterizzato appunto da un diamante blu con forma a goccia di 13,22 carati affiancato da due piccoli diamanti bianchi da un carato per un valore di 24milioni di dollari. Si tratta del diamante blu più grande al mondo e ad aggiudicarselo è stato il gioielliere Harry Winston ad un'asta organizzata da Christie's.

Abbiamo poi il Perfect Pink, un altro diamante rosa dal taglio rettangolare posto al centro di altri due diamanti più piccoli e dallo stesso taglio. L'anello di 14.23 carati avrebbe un valore di 23.2milioni di dollari!

Nella lista degli anelli di diamanti più costosi al mondo anche il Chopard Blue Diamond, che monta un diamante blu di 9 carati, dalla forma ovale. Come si intuisce dal nome è stato realizzato dal brand di lusso Chopard per un valore di 16.26milioni di dollari.

Concludiamo con il Vivid Yellow Diamond, l'anello di 100 carati con diamante giallo più costoso al mondo, venduto all'asta per 16.3milioni di dollari. Il colore che caratterizza questa pietra si forma naturalmente, è infatti dovuto alla presenza di molecole di azoto.

Il più costoso in assoluto

Ma qual è l'anello di diamanti più costoso in assoluto? Ebbene, abbiamo la risposta! L'anello in questione è il Wittlesbach Graff, che monta un diamante di 31 carati di un particolare blu molto intenso con giochi cromatici particolarissimi che virano verso il grigio. L'anello non è prezioso solo per il suo materiale, ma anche per la sua storia, è infatti passato di mano in mano a personaggi illustri del passato.

Nel 1710 era di proprietà della Corona Asburgica per poi passare, nel 1772 alla casata dei Wittelsbach, in Baviera, da cui appunto il diamante prende la prima parte del suo nome. Nel 2008 è stato Laurence Graff (lo stesso del Graff Pink) a comprarlo per 16,4milioni di sterline.

Il gioielliere lo ha fatto modificare per rivelarne la sua più assoluta bellezza prima di venderlo ad un uomo facoltoso del Quatar per la cifra di 80milioni di dollari, il suo valore attuale.

Gli anelli di fidanzamento delle star

Dicevamo all'inizio dell'articolo che alcuni tra gli anelli più costosi li abbiamo visti alle dita delle star. Come quello che Ben Affleck ha regalato a Jennifer Lopez per il loro (secondo) fidanzamento. Si tratta di un diamante verde di 8,5 carati estremamente raro il cui valore si aggirerebbe tra i 5 e i 10milioni di dollari.

Insomma, un anello secondo solo a quello indossato da Liz Taylor, un diamante da 33,19 carati regalo di Richard Burton e costato ben 307mila dollari. Valore aumentato alla dipartita della celebre artista. Quando la Taylor morì infatti, l'anello venne venduto all'asta per la bellezza di 8,8milioni di dollari.

A proposito di star del pop, pensate poi che Jay-Z abbia badato a spese per la sua Beyoncé? Figuriamoci! Il rapper e produttore per il loro fidanzamento ha regalato alla cantante un diamante da 18 carati per cui avrebbe speso 5milioni di dollari.

Anche tra i vip nostrani c'è chi ha speso cifre folli per un anello. Ci ricordiamo tutti la romantica proposta di matrimonio fatta da Fedez a Chiara Ferragni all'Arena di Verona vero? Ecco, sappiamo la cifra dell'anello di diamanti con cui il cantante ha voluto accompagnare il tutto.

Secondo le storie pubblicate da Fedez stesso su Instagram, probabilmente senza accorgersi del prezzo ancora attaccato all'oggetto, la cifra si aggirerebbe intorno ai 260mila dollari.