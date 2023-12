Quanto costa l'anello di fidanzamento di Ilary Blasi? Il prezzo stupisce i fan

Qualche giorno fa, sulla mano sinistra di Ilary Blasi è comparso un vistoso diamante. Gli esperti di gossip hanno subito pensato ad un pegno d'amore di Bastian Muller, ma quanto costa il gioiello? Il prezzo dell'anello di fidanzamento ha sorpreso i fan.

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Ilary Blasi? Il prezzo

Da mesi, ormai, Ilary Blasi ha archiviato la lunga storia d'amore con Francesco Totti. Non solo, adesso che si è tolta tutti i sassolini dalle scarpe con il docu-film Unica, la conduttrice è libera di viversi la nuova relazione con Bastian Muller. Forse è proprio per festeggiare questa ritrovata libertà che l'imprenditore le ha regalato un vistoso anello di fidanzamento.

Qualche giorno fa, durante una vacanza in montagna, Ilary è apparsa sui social con un gioiello che ha subito attirato l'attenzione dei fan. Si tratta di un diamante che la Blasi ha indossato sulla mano sinistra, quella generalmente riservata ai pegni d'amore.

Secondo gli esperti di gossip, non c'è alcun dubbio: si tratta dell'anello di fidanzamento che le ha regalato Bastian. Appurato il mittente del dono, sorge spontanea un'altra domanda: quanto costa? Secondo il noto gioielliere Carlo Eleuteri, ha un prezzo di "almeno 100 mila euro”.

Ilary Blasi e Bastian Muller: dopo l'anello arrivano le nozze?

L'anello di fidanzamento che Bastian Muller ha regalato a Ilary Blasi ha un prezzo alto, ma non troppo. Almeno questo è il primo pensiero che è venuto in mente ai fan. Stando alla valutazione di Eleuteri, è un solitario in oro bianco, un modello con fascia sottile con un enorme diamante incastonato al centro.

La pietra è un taglio brillante, probabilmente tra i 6 e i 7 carati. All'apparenza, non sembra un gioiello griffato. L'esperto romano, però, ci ha tenuto a sottolineare che non avendo visto l'anello da vicino, la valutazione è solo approssimativa. Potrebbe valere oltre 100 mila euro, ma non ne ha la certezza.

Al momento, è bene sottolinearlo, né Ilary e né tantomeno Bastian hanno confermato la notizia inerente l'anello di fidanzamento. La Blasi, che non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli, potrebbe anche essersi fatta un regalo, oppure potrebbe averlo ricevuto da qualcuno che le vuole particolarmente bene. Di certo, se nei prossimi mesi dovesse arrivare l'annuncio delle nozze, non ci sarebbe più alcun dubbio.