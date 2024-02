Angelina Mango: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

A distanza di un anno dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone La noia. A quanto ammonta il suo patrimonio? Nonostante la giovane età, la cantante vanta ricchezze degne di nota.

Angelina Mango: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 2001, Angelina Mango è nata il 10 aprile da papà Pino Mango e da mamma Laura Valente. Cresciuta a pane e musica, ha cercato di costruirsi una carriera del tutto indipendente da quella dei suoi genitori. Nel 2022 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, arrivando alla finalissima del Serale e vincendo la categoria Canto.

Nel 2024 Angelina si è presentata al Festival di Sanremo con la canzone La noia, scritta da lei stessa e da Durdust e Madame. E' riuscita a sbaragliare 29 artisti, tra cui grandi nomi della musica italiana come Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, e ha portato a casa la vittoria. In un anno, la Mango ha visto la sua carriera spiccare il volo e l'ambito premio consegnato da Amadeus e Fiorello ne è la conferma.

Considerando che in soli 365 giorni è diventata un nome del panorama musicale italiano, una domanda sorge spontaneo: a quanto ammonta il suo patrimonio? Non abbiamo cifre ufficiali, ma possiamo affermare che le sue ricchezze, rispetto al periodo precedente al suo ingresso ad Amici, sono raddoppiate, se non triplicate. Secondo Money.it, la Mango possiede beni per circa 50 mila euro.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Angelina Mango: da Amici alla vittoria di Sanremo 2024

Grazie alla partecipazione ad Amici, il patrimonio di Angelina Mango ha visto un'impennata. Nel corso del talent di Maria De Filippi, la cantante ha vinto il premio delle radio da 20 mila euro, quello della critica da 50 mila euro e quello della categoria canto da altri 50 mila euro. In totale, ha portato a casa 120 mila euro in gettoni d'oro, che corrispondo a poco più di 100 mila euro.

In seguito, la figlia d'arte ha conquistato quattro dischi di platino e due dischi d'oro e ha portato a termine il Voglia di vivere Tour nei club registrando tutti sold out. Queste soddisfazioni, in termini pratici, significano un grande guadagno.

La ciliegina sulla torta è arrivata con la partecipazione e la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Anche se la kermesse non le ha portato soldi liquidi, il suo patrimonio lieviterà, e non di poco. Ovviamente, non possiamo azzardare cifre certe, ma siamo pronti a scommettere che, da qui a qualche mese, i guadagni di Angelina triplicheranno, se non di più.