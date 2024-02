Le immagini della splendida casa di Annalisa, ecco dove vive la cantante

Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, è una delle cantanti italiane più amate. Le sue hit estive fanno ballare migliaia di persone ogni anno e il suo timbro vocale conquista tutti. Annalisa è diventata famosa grazie al programma Amici di Maria de Filippi e poi ha conquistato moltissimi altri traguardi.

La regina della radio è ligure e ha scelto di vivere nella sua regione, precisamente a Chiavari. In questa città Annalisa vive con il suo gatto e il marito Francesco Muglia, manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere.

I due sono convolati a nozze nell'estate del 2023 in gran segreto, con una cerimonia riservatissima.

Ecco le foto della casa dove vive la cantante.

Dove abita Annalisa, la casa meravigliosa vista mare

Nata a Savona nel 1985, Annalisa è una delle cantanti del momento. Voce strabiliante, eleganza e bellezza: sembra che la cantante abbia molte doti. Anche se la musica la porta in gira per l'Italia di continuo, tra eventi e tour negli stadi, la Scarrone ha scelto di restare a vivere in Liguria.

Nei suoi anni da single, prima del matrimonio con Francesco Muglia, la cantante è vissuta a Chiavari e da alcuni scatti sui social è possibile individuare i dettagli del suo appartamento.

La Scarone possiede una bellissima collezione di dischi che mette in evidenza il suo grande amore per la musica.

Lo stile della casa è piuttosto classico dove predomina il bianco con qualche tocco di colore e originalità.

Molti gli accessori vintage e tante le stampe alle pareti.

Nella camera da letto c'è un quadro astratto tutto colorato e un tappetino peloso molto trendy. Anche in questa stanza ci sono mobili bianchi, tra cui un armadio molto grande con ante scorrevoli a specchio.

In ogni angolo della casa di Annalisa possiamo trovare libri, cd, fotografie e tanti ricordi della sua carriera. Il suo gatto inseparabile è sempre con lei.

Annalisa, la sua stanza preferita è il salone

La stanza preferita dalla cantante è il salone. Qui la bella interprete ama trascorrere il suo tempo libero insieme ai suoi gatti. L’arredamento è minimal con un divano in pelle nera, un mobiletto e un tavolino in legno.

Alle pareti diversi quadri che danno alla stanza colore e contrastano con il pavimento in ceramica bianca marmorizzata.

Anche in cucina predomina il bianco e lo stile moderno con mobili che ricordano gli anni ’70.

Il design del bagno

Il bagno è una delle "chicche" della casa. Qui salta all’occhio il pavimento blu a mosaico che richiama la favolosa vista mare dell’appartamento. Anche nel bagno prevale il bianco con un particolare lavandino da appoggio ovale.

L'abitazione di Annalisa Scarrone rappresenta a pieno la sua personalità: amante del mare, della musica e degli oggetti retrò.