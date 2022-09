La fama, per Antonino Spinalbese, è arrivata insieme alla sua chiacchieratissima relazione con Belen Rodriguez che lo ha reso padre per la prima volta. Ecco chi è l'ex hairstylist e a quanto ammonterebbe il suo patrimonio.

Bellissimo, dal fisico prestante e dallo sguardo impenetrabile, si unisce al cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip anche Antonino Spinalbese. Diventato famoso per una sua relazione amorosa che qualche estate fa ha attirato l'occhio sempre attento del gossip e l'attenzione dei gossippari. Ecco cosa fa nella vita Spinalbese e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Antonino Spinalbese, l'ex di Belen al GF Vip

Se non sapete chi sia Antonino Spinalbese probabilmente non abitate sul Pianeta Terra. Impossibile non aver mai sentito parlare di lui, almeno di sfuggita, soprattutto sentendo il suo nome associato a quello di una showgirl argentina molto famosa in Italia. Ed è forse proprio per questo motivo che Alfonso Signorini lo ha voluto al Grande Fratello Vip.

Antonino, classe 1995, viene paparazzato e pubblicato su tutti i giornali, i siti e i blog di cronaca rosa nell'estate del 2020. In quel periodo infatti aveva iniziato una frequentazione proprio con Belen Rodriguez ormai single da qualche anno dopo essersi separata dal marito Stefano De Martino e dopo aver concluso la storia con il pilota Andrea Iannone nel 2018.

Inseguiti per un anno intero dai paparazzi, apparivano affiatatissimi e innamorati. Antonino infatti nel 2021 è diventato padre, per la prima volta, di Luna Marì, avuta da Belen già madre di Santiago, il figlio di De Martino nato nel 2013. La loro relazione è finita che Belen era ancora in dolce attesa, ma questo non ha impedito ad Antonino di prendersi cura della figlia sin da subito.

Cosa fa di lavoro e a quanto ammonta il suo patrimonio

Spinalbese nasce come hairstylist, professione che in passato ha praticato all'interno dei noti studi milanesi di Aldo Coppola. Decide però di lasciare il suo lavoro dopo aver conosciuto Belen, per dedicarsi a un'altra sua grande passione, la fotografia.

Contemporaneamente porta avanti una casa di moda da lui fondata, la Santa Gertrudis, incentrata sull'abbigliamento da spiaggia e anche alcuni progetti nel campo del fitness. Grazie alla fama raggiunta porta avanti anche alcune sponsorizzazioni con diversi brand. Sbirciando nel suo seguitissimo profilo Instagram infatti, non è raro imbattersi in qualche post in cui il bel ragazzo mostra qualche prodotto.

Difficile stabilire a quanto ammonti di preciso il patrimonio di Antonino Spinalbese. Ma a giudicare dalla fama improvvisa che lo ha portato immediatamente a cambiare vita e perché no anche a cogliere qualche opportunità, il suo stile di vita almeno a livello monetario, ne avrà sicuramente giovato.

I momenti difficili dell'infanzia e la nuova vita da padre

Antonino Spinalbese nasce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ma trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza tra Parma e La Spezia. La sua famiglia d'origine è composta oltre a lui, dalla madre e dalle due sorelle più piccole. Durante l'infanzia non sono mancati i momenti difficili per via del divorzio dei genitori a causa, pare, dei tradimenti del padre verso la madre.

L'uomo è successivamente venuto a mancare, cosa che ha costretto in qualche modo Antonino a crescere in fretta per aiutare la propria madre a prendersi cura delle due sorelline. Tutt'ora, verso madre e sorelle Antonino ha un istinto protettivo.

Prima di incontrare Belen ha avuto una relazione durata quattro anni, ma stando ad alcune interviste, nonostante l'importanza di questa storia d'amore proprio per il suo passato non avrebbe mai immaginato di diventare padre. Oggi si gode il suo nuovo ruolo e si prende cura della piccola avuta con la showgirl, nonostante tra i due sia già finita da tempo.