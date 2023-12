Aragosta, quanto costa al kg oggi e perché è la regina dei cibi di lusso

Quanto costa al chilo l'aragosta? Oggi, come un tempo, questo pesce è considerato il cibo di lusso per eccellenza.

Aragosta e astice non sono la stessa cosa, anche per quel che riguarda il prezzo. Vediamo perché si differenziano e quanto costa al kg oggi la regina dei cibi di lusso.

Aragosta: quanto costa al kg e perché è la regina dei cibi di lusso

Entrambi crostacei deliziosi, l'aragosta e l'astice vengono spesso confusi. Si somigliano, questo è impossibile negarlo, ma non sono la stessa cosa. L’aragosta è un crostaceo che presenta dieci piedi e una corazza di colore bruno-rossiccia cosparsa di spine. Non ha chele, ma è dotata di due lunghe antenne che arrivano ad essere più lunghe del corpo e sono ripiegate all’indietro.

Grazie alla posizione degli occhi, ossia su due peduncoli mobili, l'aragosta ha una vista ottima, che gli consente di avere grande visibilità anche nei fondali rocciosi più impervi. Durante la sua vita cresce, motivo per cui cambia più volte la sua corazza. La trasformazione si conclude a completa maturazione, che corrisponde ad una lunghezza di circa 40/50 centimetri e un peso fino a 8 chili.

L’aragosta è considerata una specie in pericolo d'estinzione ed è anche difficile da pescare. E' normale, quindi, che il suo prezzo sia particolarmente alto. Quanto costa oggi? Siamo intorno ai 90/100 euro al kg.

Aragosta e astice: le differenze sono anche nel prezzo

Con un sapore deciso e allo stesso tempo delicato, l'aragosta presenta una carne compatta ed elastica. Affinché sia buona, però, necessita di una cottura perfetta. E' anche per questo che, generalmente, deve essere cucinata da qualcuno particolarmente abile ai fornelli. Pensate che deve essere bollita 20 minuti per ogni chilo di crostaceo.

La più grande differenza con l'astice? Quest'ultimo ha le chele anteriori, di cui una più grande dell'altra. Il corpo, invece, è simile a quello dell'aragosta, anche per il cambio della corazza. Le dimensioni sono maggiori: oltre 60 centimetri per 6 chili di peso. Per quel che riguarda il sapore, è molto più deciso, mentre la carne è più soda. Infine, si può pescare in tutto il Mediterraneo e costa tra i 70 e gli 80 euro al chilo.

Ricordate, infine, di non credere alla leggenda metropolitana che sostiene che l'astice sia il maschio dell'aragosta: non è assolutamente così. Sono entrambi crostacei, ma appartengono a specie diverse. D'altronde, le differenze ci sono e non sono neanche poche.