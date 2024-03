I 10 attori più pagati del 2023: la classifica aggiornata e i cachet da capogiro

Nel mondo del cinema i soldi che circolano per la realizzazione di un film superano la cifra a sei zeri in molti casi. Nonostante la crisi che ha colpito i film al cinema negli ultimi anni, poiché si predilige guardare una pellicola a casa attraverso le piattaforme di streaming, andare al cinema resta uno degli hobby più apprezzati.

E se l'anno scorso molte produzioni si sono fermate per lo sciopero SAG AFTRA per permettere a tutto il comparto cinematografico di guadagnare cifre dignitose, è pur vero che alcune star di Hollywood guadagnano compensi davvero incredibili. Ecco cosa rivela l'ultima classifica con i dati raccolti da gennaio a dicembre 2023. Tra i nomi degli attori più pagati compaiono le star più note del momento, non solo per le pellicole sul grande schermo ma anche per gli accordi pubblicitari.

La classifica degli attori più pagati del 2023

Forbes ha stilato una classifica degli attori più pagati nel 2023. La cerimonia degli Oscar tenutasi l'11 marzo 2024 ha mostrato quali sono i film che hanno avuto maggiore consenso da parte del pubblico. In particolare, emerge che chi ha vinto agli Oscar 2024 fa parte della lista degli attori più pagati nell'anno scorso.

Dal meno "ricco" al più "ricco": i 10 attori che guadagnano di più

Nella classifica aggiornata compaiono soltanto due donne, anche se in posizioni apicali. Ecco la lista degli attori di Hollywood più ricchi del 2023, da quello che ha guadagnano "di meno" a quello che ha guadagnato di più:

10 - Denzel Washington. Grazie ai suoi 28 milioni di dollari lordi guadagnati è l'unico attore di colore a comparire in questa classifica

9 - Ben Affleck (45 milioni di dollari). Il marito di Jennifer Lopez ha all'attivo una lunga carriera di attore e regista, ma anche come produttore

8 - Jason Statham (48 milioni di dollari). L'attore famoso per le sue mirabolanti azioni del film thriller ricchi di adrenalina rientra nella top ten delle star più pagate dell'anno

7 - Leonardo Di Caprio. Nonostante quest'anno non abbia ricevuto la candidatura agli Oscar, è stato protagonista dell'ultimo film di Martin Scorsese Killer of the flower moon, di cui è anche produttore

6 - Jennifer Aniston (56 milioni di dollari). L'attrice ha avuto introiti davvero strepitosi grazie ai film con Adam Sandler, la serie tv The Morning Show, oltre alla sua azienda di prodotti per la haircare Lolavie, di cui è imprenditrice

4 - Matt Damon. L'attore ha guadagnato 50 milioni di dollari. Ha all'attivo una florida carriera di attore, produttore e doppiatore. Inoltre, ha partecipato al film che ha vinto quest'anno il premio Oscar, Oppenheimer

4 - Ryan Gosling. La sua performance di I'm just Ken alla cerimonia degli Oscar ha fatto impazzire tutti. E l'attore proprio grazie al successo mondiale al botteghino ottenuto dal film Barbie ha ottenuto la quarta posizione con 50 milioni di dollari, a pari merito con l'attore Matt Damon

3 - Tom Cruise. Terzo posto per l'attore che l'anno scorso è stato protagonista della pellicola Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, che fa parte della saga di Mission Impossible, di cui è non solo l'attore protagonista, ma anche uno dei produttori. Per l'attore l'anno scorso c'è stato un introito di 53 milioni di dollari

2 - Margot Robbie. Regina incontrastata dell'estate al cinema con Barbie che è stato un vero e proprio fenomeno mondiale, a cui si deve il guadagno di 78 milioni di dollari. Risulta essere l'unica under 35 presente in questa classifica

1 - Adam Sandler. A sorpresa compare l'attore statunitense con i suoi 97 milioni di dollari. Il suo successo è strettamente correlato a Netflix, piattaforma in cui sono uscite le ultime pellicole che lo vedono protagonista. Nel primo semestre del 2023, gli utenti di Netflix hanno trascorso ben 500 milioni di ore guardando i film dell'attore, tra cui Mystery Murder 2, Non sei invitato al mio bar mitzvah e il film d'animazione Leo.