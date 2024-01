Aziende Chiara Ferragni: ecco quanto valgono e le previsioni per il 2024

Anche se per molti è solo un'influencer, Chiara Ferragni è anche un'imprenditrice di successo. Negli ultimi anni è riuscita a costruire un vero e proprio impero, ma quanto valgono le sue aziende?

Quanto valgono le aziende di Chiara Ferragni?

Prima del caos legato alla finta beneficenza del pandoro Balocco, nel 2024 Chiara Ferragni avrebbe potuto raggiungere il traguardo di 100 milioni di euro di fatturato. Ad un passo dal Natale 2023, però, l'impero dell'imprenditrice è miseramente crollato. Le bugie si pagano e adesso la moglie di Fedez deve fare i conti con l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata.

Tralasciando ciò, quanto valgono le aziende della Ferragni? Il gruppo di società Sisterhood comprende: Ferragni Enterprises (proprietaria dell’attico a City Life), Fenice e TBS Crew. Al momento, nonostante la multa da 1 milione di euro dell'Antitrust a TBS Crew e Fenice, l'impero sembra ancora al sicuro. Stando a quanto sostengono gli esperti del settore, la holding guidata da Chiara è ancora solida. Deve, però, riuscire a resistere alla tempesta che non sappiamo quando e come finirà.

Non possiamo negare che alcune collaborazioni sono a rischio, mentre quelle con Safilo e Coca Cola sono già saltate. Ad essere decisivisi, comunque, saranno i prossimi mesi. Secondo il Corriere, in attesa dei prossimi passi della Magistratura, la Ferragni potrebbe rivalutare il proprio ruolo operativo. E' bene sottolineare, però, che non ci sono conferme in merito. L'imprenditrice, infatti, resta amministratore delegato di Fenice e ha "tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con firma singola".

Aziende Chiara Ferragni: i bilanci del 2022 parlano chiaro

Tornando al valore delle aziende di Chiara Ferragni, se dovessimo basarci sui bilanci del 2022 la situazione apparirebbe più che rosea. La fatturazione complessiva del gruppo Sisterhood è pari a 4,5 milioni di euro, con un utile di 2,4 milioni

Entrando nel dettaglio, TBS Crew ha visto un aumento dei ricavi del 100% rispetto al 2021, con 14,5 milioni di euro e un utile di 5,1 milioni. Fenice, controllata al 32,5% da Chiara, ha registrato un fatturato di 15,6 milioni con un utile di 3,4 milioni. Prima di Natale 2023, e di conseguenza del caos legato al pandoro Balocco, la valutazione di Fenice era di 75 milioni, mentre il valore complessivo del gruppo Sisterhood era di circa 100 milioni.

Nel 2024, anche se le aziende della Ferragni restano solide, la situazione cambierà. L'imprenditrice, oltre alle collaborazioni, sta perdendo follower. Si stima che, durante i suoi 18 giorni di silenzio social, Chiara abbia perso 1 milione di euro legato alle sponsorizzazioni su Instagram. Come se non bastasse, tornata attiva, la Ferragni si è dedicata soltanto a pochi prodotti del suo brand. Ciliegina sulla torta? Nella prima settimana di saldi, a differenza degli anni passati, i suoi negozi non sono stati presi d'assalto.