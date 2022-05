In un certo senso Balenciaga ci ha già abituato a collaborazioni sorprendenti e, a tratti, anche improbabili come quella con le tanto amate quanto detestate Crocs per esempio. Questa sua nuova collezione di sneakers distrutte però, sembra essere una vera e propria provocazione. E dopo tutto, la moda non è anche questo? Ma andiamo più nel dettaglio.

Balenciaga, prezzo e dettagli della nuova collezione di scarpe...distrutte!

Tutti noi, nella nostra scarpiera, almeno nel periodo della nostra adolescenza abbiamo avuto quel paio di scarpe che ci piaceva così tanto da indossarlo praticamente tutti i giorni, fino a lasciare letteralmente le suole per strada. Ecco, Balenciaga ne ha fatto una vera e propria edizione limitata: 100 esemplari di Paris Sneakers (molto simili alle Converse) venduti ad una cifra davvero astronomica pari a 1.495 euro.

I colori disponibili sono il nero, il bianco e il rosso, ovviamente non nella loro versione da "appena usciti dalla fabbrica". O meglio, in questo caso sono usciti dalla fabbrica direttamente nella versione "rovinati dal tempo", con tanto di tela della scarpa strappata.

Sin dal primo momento del loro debutto, sui Social network non sono mancate alcune polemiche da parte di chi non aveva ben compreso il messaggio dietro questa particolare collezione definendola una "presa in giro nei confronti della povertà" e, ovviamente non sono mancati i meme e le battute con riferimenti ad altre iniziative diventate virali partorite da Balenciaga. Ma allora cosa ha voluto rappresentare il brand di calzature francese con queste sneakers?

Il significato dietro la collezione

Perché comprare scarpe già distrutte per 1.495 euro? Questa è la prima domanda che viene da porsi trovandosi davanti ad una collezione del genere, ma la verità è che, a quanto pare, non sembra esistere una risposta univoca.

La provocazione lanciata da Balenciaga infatti si presta facilmente a tantissime interpretazioni tutte comunque legate al periodo storico che stiamo vivendo, che ci divide costantemente tra il dilemma etico e il puro e semplice consumismo di cui siamo inevitabilmente vittime, ma che contribuiamo anche ad alimentare.

Non solo Balenciaga: i brand che hanno realizzato le scarpe più costose al mondo

Balenciaga è solo l'ultimo brand in ordine di tempo ad aver realizzato scarpe che definire "costosissime" sembra essere ancora decisamente riduttivo. Ad aprire la lunga lista delle scarpe più costose al mondo, per esempio, sono le Moon Star Shoes di Antonio Vietri.

Si tratta di calzature realizzate in oro e diamanti a 30 carati. A renderle così costose però non sono solo questi due preziosi elementi, che comunque contribuiscono senza dubbio ad accrescerne il valore, ma anche la presenza di un pezzettino di meteorite ritrovato in Argentina e risalente al 1575. Il prezzo? Inimmaginabile: 19,9milioni di dollari!

A seguire troviamo le Passion Diamond Shoes, una collaborazione tra Jada Dubai e Passion Jewelers che consiste in calzature realizzate in oro e seta, impreziosite da 234 diamanti più uno, da 15 carati, sulla parte anteriore della tomaia. Anche in questo caso il prezzo è davvero assurdo: ben 15milioni di dollari.