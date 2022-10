La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata e sta già facendo parlare di sè per le polemiche che sono nate attorno alla trasmissione. Dalla denuncia del Codacons nei confronti della giurata Selvaggia Lucarelli per un presunto conflitto di interessi (in gara quest'anno, il fidanzato Lorenzo Biagiarelli), passando per l'insulto di Iva Zanicchi in diretta tv, sempre rivolto alla Lucarelli.

Sembra dunque che, visti i presupposti, le basi per un'edizione scoppiettante ci siano tutte, ma sul web intanto serpeggia una domanda: quanto guadagnano concorrenti e giurati per partecipare al programma?

Ballando con le stelle: quanto guadagnano i concorrenti a puntata e cosa si vince

Anche quest'anno, secondo il concept originale della trasmissione, che in Italia ha iniziato ad andare in onda nel 2005, prevede che delle celebrità che prima di questo momento non si sono ancora avvicinate al mondo della danza, inizino a studiare e ad allenarsi con dei ballerini professionisti che li seguiranno in questo loro percorso e che gareggeranno in diretta ogni sabato sera.

Ecco le coppie che si stanno sfidando in questa edizione:

Alessandro Egger e Tove Villför

Alex di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stockholma e Angelo Madonia

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisalla Costamagna e Pasquale La Rocca

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

Marta Flavi e Simone Arena

Le informazioni sui cachet dei protagonisti di questa edizione non sono moltissime e per arrivare ad avere un'idea chiara bisogna scandagliare il web alla ricerca di notizie sulle scorse edizioni.

A quanto pare, la Rai avrebbe definito un tetto massimo di 30 mila euro per partecipante, non tantissimo se si pensa ai gettoni di presenza Rai, ma soprattutto visti i moltissimi allenamenti e l'innegabile sforzo fisico a cui i concorrenti sono sottoposti; non sembra essere previsto invece un premio in denaro per il vincitore.

Quanto guadagnano i giudici di Ballando con le stelle

Buona parte dell'appeal del programma condotto da Milly Carlucci è certamente dato dai giudici, che nel corso di ogni puntata sono chiamati a dare il proprio giudizio alle varie esibizioni dei concorrenti.

In questa edizione sono stati confermati tutti i giudici che hanno partecipato anche negli ultimi anni, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ad affiancare e molto spesso a contestare le decisioni dei giudici quest'anno troviamo Alberto Matano, che ha il compito di attribuire il tesoretto, oltre che tre "tribuni del popolo" così nominati, guidati da Rossella Erra, accompagnata da due ex ballerini del programma.

Anche per quanto riguarda il compenso dei giudici, vale quanto detto per i concorrenti; infatti anche per loro, a quanto risulta, varrebbe la regola del tetto massimo di 30 mila euro per la partecipazione all'intera edizione.