Beatrice Luzzi, quanto guadagna al Grande Fratello? Il cachet più alto di sempre

Senza ombra di dubbio, Beatrice Luzzi è la protagonista del Grande Fratello 2023. Nelle ultime ore, però, in molti sono rimasti scioccati dal trattamento che ha ricevuto in diretta dallo stesso Alfonso Signorini. La domanda, visto ciò, sorge spontanea: quanto guadagna per sottostare ad una gogna del genere?

Beatrice Luzzi: ecco quanto guadagna al Grande Fratello

Beatrice Luzzi è entrata al Grande Fratello fin dall'inizio, ossia l'11 settembre del 2023. Fin da subito ha dimostrato di essere una grande protagonista, forse l'unica degna di nota della stagione. Ha una cultura non indifferente, riesce a partorire pensieri sensati e ha tra le mani un mestiere. Pur essendo lontana dal mondo della recitazione da anni, ha mantenuto dizione, postura ed eleganza. Prima di vedere quanto guadagna al GF, vale la pena ripercorrere la sua avventura nella Casa più spiata d'Italia.

In oltre cinque mesi di permanenza nel reality, Beatrice ha regalato agli autori un'infinità di dinamiche. Probabilmente, se non ci fosse stata lei il programma non avrebbe registrato ascolti soddisfacenti. Questo non significa che non abbia mai sbagliato un colpo. Anche la Luzzi, così come tutti i concorrenti di ogni reality al mondo, ha fatto qualche errore. Uno su tutti: la tendenza all'esagerazione. Un esempio? Dopo una discussione con Perla Vatiero, ha ammesso di temere per la sua vita. Anche se l'ex protagonista di Temptation Island imita malamente Rosa Ricci di Mare Fuori, non è di certo un'assassina.

Insomma, Beatrice non è una concorrente senza macchia, ma è sicuramente la migliore del Grande Fratello 2023. Gli altri, magari non tutti, finiranno nel dimenticatoio appena il reality chiuderà i battenti. Cattiveria? No, pura realtà. La quasi totalità dei gieffini, ad eccezione di pochi elementi, non ha la stoffa per emergere nel mondo dello spettacolo.

Tornando a Bomba, quanto guadagna la Luzzi al Grande Fratello? Secondo alcune indiscrezioni, l'attrice dai capelli rossi ha firmato un contratto stellare, con un compenso di 15.000 euro a settimana. Sembra che sia uno dei compensi più alti della storia del reality.

Grande Fratello: la penale di Beatrice in caso di abbandono

E' bene sottolineare che il guadagno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello è stato reso pubblico da un'indiscrezione, per cui non abbiamo alcuna certezza che corrisponda alla realtà. Se fosse veritiero, però, alla fine del reality l'attrice porterebbe a casa un montepremi ingente. Ipotizzando il suo arrivo in finalissima, prevista per marzo/aprile 2024, incasserebbe 375.000/450.000 euro.

Alla luce di un compenso così alto, è facile comprendere il motivo per cui Beatrice ha accettato di rimanere in Casa nonostante tutto. In caso di abbandono volontario, sempre secondo alcune indiscrezioni, l'attrice dovrebbe pagare una penale di 50 mila euro. Certo, considerando il compenso, potrebbe anche accettare di vederselo decurtare e tornare alla sua vita di sempre.