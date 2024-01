Belen Rodriguez mostra la sua vecchia casa in Argentina: le foto

Durante il suo ultimo soggiorno in Argentina, Belen Rodriguez ha voluto confidarsi con i fan, raccontando loro parte della sua vita. Nello specifico, la showgirl ha mostrato la sua vecchia casa, quella che l'ha accolta dai suoi 15 anni fino all'arrivo in Italia.

Belen Rodriguez mostra la sua vecchia casa in Argentina

Quando Belen Rodriguez è diventata famosa, tra le prime cose che ha fatto c'è stato l'acquisto di una bellissima casa in Argentina, vicino Buenos Aires. La showgirl ha comprato una villa enorme, con uno spazio esterno ampio, perfetta per ospitare tutta la sua numerosissima famiglia.

Prima di arrivare in Italia e trovare successo, però, ha vissuto in una dimora diversa, più modesta. E' stata proprio Belen a mostrarla sui social durante il suo ultimo viaggio in Argentina. Si tratta di un'abitazione costruita parzialmente da suo padre Gustavo, dopo che a causa di una crisi economica hanno perso tutto ciò che avevano.

La Rodriguez ha raccontato:

Quando avevo 15 anni ci siamo trasferiti qui, dopo la crisi economica in cui abbiamo perso la casa. Mio nonno ha dato 10 mila dollari a mio padre e abbiamo comprato questa casa. Vivevamo solo su un piano, poi mio padre da solo ha fatto il secondo piano.

Al momento, la vecchia casa in Argentina è in stato di abbandono, ma fino a qualche anno fa ospitava il clan Rodriguez al completo. Costruita all'interno di una piccola pineta, la dimora è in legno. Al piano terra c'era una grande zona living con salotto e angolo cottura, uno studio con computer e il bagno. Al piano superiore, invece, c'erano le camere da letto.

La camera da letto dove Belen Rodriguez ha trascorso l'adolescenza

Senza entrare in casa, Belen ha mostrato ai fan la camera da letto dove ha trascorso la sua adolescenza. Una parete è venuta via, per cui si notano gli interni: un muro color verde acqua con la scritta "Di fate e di gnomi". La showgirl argentina ha spiegato che, all'epoca, ha scelto quella 'dedica' perché sognava di vivere in un bosco incantato.

Sempre restando al piano superiore, troviamo quella che era la camera da letto di papà Gustavo e mamma Veronica e un terrazzo. Anche se Belen non ne ha parlato, immaginiamo che la sorella Cecilia e il fratello Jeremias abbiano avuto una stanza tutta per loro.

La vecchia casa del clan Rodriguez vanta un ampio spazio esterno. Ai tempi in cui vi vivevano, questa zona era divisa in due: da un lato c'erano tutti gli attrezzi da falegname di Gustavo, mentre dall'altra un enorme tavolo con griglia per il barbecue e forno per la pizza. Ad accompagnare Belenita in questo viaggio nel passato è stato il nuovo compagno Elio Lorenzoni.