Belen Rodriguez, la nuova casa è speciale: le prime foto

Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa. E' la prima dimora, almeno per il momento, che la vedrà vivere solo con i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Un modo per tagliare con il passato e dare inizio al secondo capitolo della sua vita.

Belen Rodriguez: dove si trova la nuova casa?

Dopo 13 anni, Belen Rodriguez è pronta a lasciare la sua vecchia casa, quella che l'ha vista convivere prima con Stefano De Martino e poi con Antonino Spinalbese, nonché diventare mamma di Santiago e Luna Marì. La nuova dimora della showgirl argentina non si trova sempre a Milano, non troppo distante dall'altra residenza, in zona Moscova/Parco Sempione.

Tramite il suo profilo Instagram, Belen ha mostrato alcuni scatti del nuovo appartamento e non ha nascosto l'emozione che sta vivendo vedendolo prendere forma giorno dopo giorno. "Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!", ha confessato la showgirl argentina.

Al momento, la dimora della Rodriguez è ancora in fase di ristrutturazione. Dalle poche foto che ha condiviso sui social non si coglie molto. Per i pavimenti ha scelto il marmo, ma la messa in posa deve essere ancora effettuata. Probabilmente, Belen ha scelto di insonorizzare le pareti e ha fatto alzare diversi divisori in cartongesso.

Belen Rodriguez: casa nuova, nuovo inizio

Per la nuova casa, Belen si è affidata nelle mani del suo interior designer di fiducia. Non a caso, ha mostrato uno scatto in cui appare intenta a studiare una serie di progetti. La Rodriguez ha già scelto il divano e l'ha condiviso con i fan. E' un modello grande, con penisola, in velluto verde.

La Rodriguez ha scelto anche il tavolino da fumo che posizionerà davanti al divano. Si tratta di un complemento d'arredo di design, formato da una base piccola in marmo verde sovrapposta ad un'altra in legno di dimensioni più grandi. Probabilmente, ha già acquistato anche la consolle da collocare sempre nel salone.

La casa di Belen, almeno stando a quanto mostrato fino ad ora, avrà uno stile moderno, con colori caldi. Di certo, il design di lusso sarà il filo conduttore di tutta la dimora. Quando si trasferirà? Al momento non è dato saperlo. Considerando che l'appartamento è ancora in fase di ristrutturazione, immaginiamo che non riuscirà a traslocare prima dell'estate. Se i lavori dovessero andare per le lunghe potrebbe ritardare anche a settembre. Una cosa è certa: la Rodriguez inizierà un nuovo capitolo della sua vita, che la vedrà concentrata soprattutto sui figli Santiago e Luna Marì.