Quanto vale una bici vintage? Forse in garage hai un modello che può valere una fortuna

Dimenticata, impolverata, ma ancora in buone condizioni: non è una semplice bici vecchia, ma una bici vintage! E può farti guadagnare. Vediamo quanto vale.

La bicicletta che è stata conservata per anni nel garage o in cantina, potrebbe non essere semplicemente vecchia, bensì una bicicletta vintage. E, per questo oggetto, alcune persone potrebbero anche pagare una fortuna. Ma quanto vale una bici vintage?

Una risposta univoca, come è facile immaginare, non esiste. Diversi sono i fattori che concorrono a rendere di valore o meno una bicicletta d’epoca. In alcuni casi, bisognerà prendersene un po’ cura se si vuole guadagnare una cifra piena, in altri è possibile che la bici goda ancora di un ottimo stato – il che non è raro se pensiamo ai solidi materiali di produzione dell’epoca.

Dopo esserci immersi nel mondo vintage esplorando i prezzi delle macchine da scrivere Olivetti più bramate, vediamo ora come fare a capire se quella che giace abbandonata in garage sotto un velo di polvere può rivelarsi una vera e propria fortuna?

Quando una bicicletta è vintage?

Partiamo dal presupposto che non basta che una bici abbia compiuto i dieci anni per essere definita vintage.

In linea di massima, per vintage si intendono bici prodotte tra gli anni ’20 e gli anni ’80. E non tutte, ovviamente, hanno lo stesso valore. Questo accresce sicuramente se la bici è appartenuta a un’epoca particolare, basti pensare a quelle utilizzate durante la seconda guerra mondiale o negli anni ’60 quando la bicicletta diventò, in un certo senso, simbolo dell’emancipazione femminile.

Non solo, perché come dicevamo, non basta che una bicicletta abbia anni e anni alle spalle per assumere valore e poter essere rivenduta a caro prezzo.

Quanto vale una bici vintage: i fattori da considerare

Diversi sono i fattori che concorrono ad alzare o abbassare drasticamente il valore di una bicicletta d’epoca. Alcuni dei più importanti sono:

• Marca e modello : per i collezionisti, il modello e la marca della bici sono essenziali per determinare se un acquisto va fatto o può essere evitato. Le Bianchi, le Taurus o le Cinelli e le Masi sono particolarmente agognate dai collezionisti e potrebbero valere di più;

• Originalità : attenzione, poi, a eventuali modifiche apportate alla bici nel tempo. Le biciclette che conservano componenti originali e non sostituiti possono avere un valore superiore rispetto a quelle che sono state ampiamente modificate o che hanno parti sostituite con componenti moderni;

• Condizioni : la condizione generale della bicicletta è un fattore chiave nel determinare il suo valore. Le biciclette in condizioni originali, ben conservate e funzionanti possono avere un valore più elevato rispetto a quelle danneggiate, riparate o restaurate. In genere, le bici vintage, poiché realizzate in materiali molto robusti, non dovrebbero dare problemi da questo punto di vista. Al massimo, è possibile che si debba fare qualche aggiustamento sostituendo la catena, accertandosi del funzionamento dei freni e dello sterzo;

• Storia e provenienza: La storia e la provenienza di una bicicletta possono avere un impatto sul suo valore, specialmente se è associata a eventi o persone famose, o se è parte di una collezione storica. Parliamo di casi rari, è vero, ma la fortuna può toccare chiunque e tornare indietro sotto forma di lauto compenso.

Questi modelli valgono una piccola fortuna

Come abbiamo visto, molti sono i fattori che vanno considerati. Possiamo, però, dire che la marca spesso può fare la differenza.

La popolarità delle Bianchi è sempre alle stelle, il che potrebbe consentire anche di alzare il prezzo della bici. In generale, comunque, biciclette di questa marca possono essere vendute a prezzi molto variabili, dai 50 euro ai 500 euro, ma se si ha il modello giusto, come una Bianchi R Super del 1924, si ha un vero e proprio tesoro (c’è chi la vende a più di 15.000 euro).

Anche le bici vintage Cinelli possono far guadagnare un buon gruzzoletto. Anche in questo caso, dipende molto dal modello. I prezzi possono oscillare dai 100 euro ai 1.000 euro e più.

Come e dove vendere una bici vintage

Se fino a poco tempo fa i collezionisti e i venditori potevano incontrarsi solo in mercatini dell’usato e fare affari lì, Internet ha ormai aperto le porte anche per questo genere di cose.

Esistono diversi siti di aste online in cui i venditori possono presentare le proprie bici e i collezionisti provare ad accaparrarsi il modello più agognato. Alcuni siti web specializzati in aste online, come eBay o Catawiki, offrono regolarmente biciclette vintage in vendita all'asta. È chiaro, poi, che se la bici vintage è davvero di valore, l’annuncio possa sortire un enorme effetto e le richieste fioccare.

In alcune città, comunque, sono presenti anche dei negozi specializzati che si concentrano esclusivamente sulla vendita di biciclette vintage o usate.

Infine, non è da sottovalutare la possibilità di iscriversi e partecipare alle discussioni su forum online dove, oltre alla possibilità di trovare biciclette in vendita, ci si può anche scambiare informazioni e consigli con altri appassionati.

